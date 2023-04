Antonio Gasalla sufrió un terrible robo en su casa y preocupa su salud: "Dólares"

El dramático momento de Antonio Gasalla: está mal de salud, entraron a robarle a su casa y lo obligaron a firmar papeles.

Antonio Gasalla fue víctima de un enorme robo en su casa y despertó una gran preocupación entre sus seres queridos y sus fanáticos. Además, trascendió que el histórico humorista está atravesando un momento muy delicado debido a serios problemas cognitivos, por lo que su familia estaría muy atenta a los efectos que esta situación podría generar sobre su salud.

Marcelo Polino, su íntimo amigo, contó cómo fue este robo y brindó detalles sobre la salud del actor. De acuerdo con sus declaraciones, los delincuentes que irrumpieron en la casa del actor le robaron aproximadamente 500 mil dólares en efectivo y objetos de alto valor que el humorista coleccionaba desde hace años.

“Tenía obras de arte espectaculares, las que se imaginen, esculturas de un valor incalculable... Se llevaron desde sus recuerdos, hasta muebles antiguos, había comprado vitró de los teatros de los que iba recorriendo el país”, dijo Ángel de Brito en LAM (América TV). En este línea, Polino explicó que los delincuentes se aprovecharon de los problemas cognitivos que sufre Gasalla y, además de haber entrado a su casa a robarle objetos, lo obligaron a firmar papeles.

“Hay gente que se ha metido en su casa, aprovechando que no está bien, le han hecho firmar cosas. Hay una investigación en la que estoy colaborando para llegar a un buen término, para cuidar el patrimonio de Antonio, porque le han robado dinero, muebles... Está interviniendo la justicia también para ver cómo podemos protegerlo”, especificó Polino.

Marcelo Polino habló sobre los problemas cognitivos de Antonio Gasalla

Por otro lado, el actor detalló que Gasalla "está muy complicado" de salud desde la pandemia y que incluso no reconoce a muchas personas. "Es un proceso difícil, doloroso para quienes crecimos al lado de esa cabeza brillante, que ahora tiene problemas cognitivos. Pero bueno, es una persona fuerte y ha tenido una vida buena, así que estamos ahí para acompañar", agregó.

Cuando el notero le preguntó si a él lo reconocía, Polino dijo que sí, ya que se ven muy seguido. "Yo lo veo bastante, pero le quedó en la mente que yo había estado en Chile. Y siempre que me ve, me dice: '¿Cuánto hace que te fuiste a vivir a otro país?'. Pero reconocerme, me reconoce... Es muy triste", se lamentó.