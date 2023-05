La drástica decisión de la familia de Antonio Gasalla: "Perimetral"

Los familiares del famoso actor tuvieron que tomar cartas en el asunto tras la complicada situación legal y de salud del artista.

La polémica que envuelve a Antonio Gasalla no para de crecer. En las últimas semanas, la salud del actor se convirtió en noticia, ya que trascendió que está bastante perdido y que esto desemboca en varias personas que quieren aprovecharse de él y quitarle sus bienes. En medio de la investigación pertinente para proteger al capocómico, la familia tomó una drástica decisión.

Según informó Daniel Ambrosino en LAM, ciclo conducido por Ángel De Brito en América TV, los familiares de Gasalla encontraron a una de las mujeres que se metió en la casa del actor y tomaron una determinación al respecto. "Hay una mujer que se llama Julia, que es amiga de Antonio supuestamente. El pasado 10 de marzo se habría encontrado con él y, según lo que dicen de parte de la familia, se metió en la casa de Gasalla", empezó por revelar el panelista invitado al ciclo de espectáculos.

En este marco, continuó: "Según declaró ella, desde los 90' que no se veían con Antonio, pero hace poco se cruzaron en la calle, se pusieron a hablar y fueron a la casa de él". Sin embargo, a la familia no le gustó en lo absoluto esta situación, ya que la mujer tuvo actitudes muy sospechosas. "El 13 de abril, el Juez le pone una perimetral a esta mujer pedida por la familia de Gasalla para que no se acerque, ya que esta señora iba día de por medio a su casa y se quedaba ahí", aseguró Ambrosino.

Asimismo, añadió: "La familia va a la casa y se encuentran con esa mujer ahí que nadie de la familia reconoce. Ellos le piden que se vaya de la casa y ella se puso agresiva, motivo por el que le ponen una demanda por agresividad". Finalmente, el panelista aseguró que la mujer continúa en investigación pero la familia tiene claras sospechas sobre ella: "Ella sería una de estas personas extrañas que se meten en la casa, previamente, otras personas se habían metido y se robaron obras de arte y objetos de colección".

Internaron de urgencia a Antonio Gasalla

El capocómico Antonio Gasalla fue internado de urgencia por orden de juez y hay reservas sobre su estado de salud. El anuncio que preocupa al mundo del espectáculo argentino y pone en estado de alerta al círculo íntimo del actor recordado por Esperando la carroza y "La abuela", entre otras películas y sketchs para teatro y televisión.

El periodista Pablo Layus reveló -como parte de su trabajo en Intrusos (América TV)- las actualizaciones sobre el estado de salud del actor y precisó: "Hay una ambulancia en la puerta de la casa de Antonio Gasalla. Tiene que ver con una orden que acaba de dar el juez de que un equipo médico se haga presente para que lo lleven a una clínica para empezar a realizarle todos los estudios que pidió la familia por sus problemas cognitivos. Luego ellos estarán bajo la tutela de Antonio".

"Debe estar realmente mal porque el otro día lo noté muy triste a Marcelo. Siento que se debe guardar algunas cosas", indicó Karina Iavícoli. Además, Marcelo Polino había pasado por la mesa de Florencia de la V y su pronóstico sobre la salud de Gasalla, su íntimo amigo, había sido muy triste: "La salud empeoró rápidamente. En medio año empeoró un montón. Eso es lo que más triste me pone".