Internaron de urgencia a Antonio Gasalla

El capocómico Antonio Gasalla fue internado por orden de un juez para tratar sus problemas cognitivos y realizarse chequeos en su frágil salud.

El capocómico Antonio Gasalla fue internado de urgencia por orden de juez y hay reservas sobre su estado de salud. El anuncio que preocupa al mundo del espectáculo argentino y pone en estado de alerta al círculo íntimo del actor recordado por Esperando la carroza y "La abuela", entre otras películas y sketchs para teatro y televisión.

El periodista Pablo Layus reveló -como parte de su trabajo en Intrusos (América TV)- las actualizaciones sobre el estado de salud del actor y precisó: "Hay una ambulancia en la puerta de la casa de Antonio Gasalla. Tiene que ver con una orden que acaba de dar el juez de que un equipo médico se haga presente para que lo lleven a una clínica para empezar a realizarle todos los estudios que pidió la familia por sus problemas cognitivos. Luego ellos estarán bajo la tutela de Antonio".

"Debe estar realmente mal porque el otro día lo noté muy triste a Marcelo. Siento que se debe guardar algunas cosas", indicó Karina Iavícoli. Además, Marcelo Polino había pasado por la mesa de Florencia de la V y su pronóstico sobre la salud de Gasalla, su íntimo amigo, había sido muy triste: "La salud empeoró rápidamente. En medio año empeoró un montón. Eso es lo que más triste me pone".

Los primeros indicios de fallas en la salud de Gasalla que alertaron a Polino

"Tenía muchos olvidos. Entonces, un día hablé con Guille Marín para decirle que me parecía que no estaba bien para que siga trabajando. Obviamente compartió lo que dije y se levantó la temporada (...) No contar la situación de Antonio en ese momento fue una decisión de la familia", indicó el otrora jurado del Bailando y Cantando al repasar cómo fue la última temporada teatral de Antonio Gasalla y cuáles fueron los indicios que lo obligaron a interceder por el actor e instar a terminar con las funciones de la obra que llevaban a cabo. Esta no es la primera vez que Marcelo Polino detalla la situación que afronta Gasalla dado el vínculo de confianza y amistad que mantienen.