Fue a Los 8 Escalones e hizo llorar a Pampita al contarle su historia: "Era el amor de mi vida"

Mara, una participante de Los 8 Escalones, tocó la fibra más sensible de "Pampita" al contarle su historia de amor, digna de una película romántica.

Carolina "Pampita" Ardohain es una modelo y conductora de 45 años que actualmente se despeña como panelista en Los 8 Escalones del Millón (El Trece), el ciclo conducido por Guido Kaczka. En una reciente edición del programa, la mediática se conmovió profundamente al escuchar la historia de amor de una mujer llamada Mara, quien asistió al programa junto a su pareja. Luego de revelar cómo se conocieron, la panelista no pudo evitar romper en llanto.

Al igual que en cada programa, Guido Kaczka le preguntó a la mujer quién la había acompañado y Mara respondió que había ido junto a su conviviente y una amiga. "¿Con quién? ¿Cómo se llama tu conviviente?", quiso saber Kaczka. La participante explicó que se llamaba Juan Pedro y que conviven hace 17 años, después de haber pasado gran parte de su vida enamorada de él en secreto, sin poder estar juntos por diferentes circunstancias.

“¿Sabés por qué? Porque era mi novio cuando yo tenía a las 18 años. Y mi mamá no me dejó andar con él, no quería que me casara con él porque no estudiaba”, amplió la mujer. A pesar de que Juan Pedro fue su amor prohibido durante mucho tiempo, las vueltas de la vida la llevaron a convivir a su lado, luego de la muerte de su exmarido. “Mi marido murió, quedé viuda y entonces pasó el tiempo y lo fui a buscar a Chivilcoy. ¡Él no me llamaba! Yo estaba viuda y además era el amor de mi vida”, confesó.

Además, recordó que cuando se reencontraron hablaron, pero "sin besos", ya que Juan Pedro aún seguía enojado. “¿Qué había pasado?”, indagó Kaczka. “Mi marido estaba muy enfermo y nosotros cumplimos años el mismo día y siempre me llamaba el mismo día del cumpleaños. Ese día que me llamó, mi marido estaba muy grave y la señora que trabajaba en mi casa, que era mi amiga, le dijo ‘un momentito que la señora lo va a atender’. Le pedí que le dijera que me llamara en cinco minutos. Me llamó y le dije ‘decile que no estoy’. Y nunca más me habló", detalló Mara.

Cuando Guido le preguntó si era posible vivir enamorado de dos personas, la mujer dijo que su hija le preguntó eso mismo cuando se quedó viuda. "Me dijo ‘mamá, ¿cómo podés amar a dos personas?’. Y yo le dije que son dos personas diferentes, momentos diferentes, tiempos, sensaciones y caminos diferentes. Yo ya había hecho mi camino, con mi marido, mis hijos... Viví bárbaro, divino, feliz, pero mis hijos siempre supieron que el amor de mi vida era él. Y hoy vamos al cementerio y le ponemos flores a mi mamá”, continuó la concursante.

"Pampita" escuchó todo su relato entre lágrimas, y tras un largo aplauso por parte de todos los presentes, Mara finalizó su historia: “Yo a dos puntas no sabía vivir; era joven, tenía 58 años y me dijo mi hija ‘con todo lo que papá te dio, ¿vas a ir a buscar a esta persona?’. Sí, porque es el amor de mi vida. Lo fui a buscar porque en dos partes no podía vivir".

Un participante de Los 8 Escalones sorprendió a todos al revelar su edad

Recientemente, un hombre llamado Ezequiel dejó sin palabras a Guido Kaczka al confesarle su edad. "Ezequiel, peluquero unisex hace 20 años, dice que nadie le cree la edad que tiene", lo presentó el conductor. Y luego de insistirle con que dijese su edad, el participante reveló que tenía 50 años. Acto seguido, soltó una confesión que sorprendió aún más a los televidentes: "De más joven me daban menos. Cuando tenía 30, me daban 12, no me dejaban entrar a los bailes". Inmediatamente, se generó un debate en las redes sociales sobre la edad del participante y miles de usuarios se quedaron impactados con su edad.