Fredy Villareal habló sobre los rumores de romance con Andrea Rincón: "Ella está muy abierta a mi amor"

¿Andrea Rincón y Fredy Villareal están saliendo?: los rumores de romance son cada vez más fuertes.

Las versiones de que Andrea Rincón estaría saliendo con Fredy Villareal comenzaron algunas semanas atrás, cuando Intrusos, de América TV, soltó la primiciasobre que empezaron a tener algo después de varios días actuando juntos en la obra de teatro Los 39 escalones. Ahora, Villareal dijo algo que terminó elevando aún más las sospechas.

Además de compartir escenario, viven muy cerca uno del otro e incluso salen juntos a lugares. “Comparten cartel, complejo de viviendas, van a comer juntos, él parece que va pasa a escondidas a la casa de ella para que no lo vean”, afirmó Rodrigo Lussich en Intrusos, y agregó que, aparte, él la lleva y la trae de todos lados en su auto a altas horas de la noche.

Los rumores empezaron con una situación en particular: un kiosquero los vio juntos y se refirió a él como “su novio”. Por otro lado, Rincón también fue vista pasando mucho tiempo con la hija de Fredy, Jazmín, con quien parecería llevarse muy bien: no solo fueron vistos los tres juntos sino también ellas dos solas.

Andrea Rincón y Fredy Villareal actúan juntos en la obra Los 39 escalones.

El humorista habló con Incorrectas y explicó que no están de novios pero mencionó que Andrea está "muy abierta" a su amor, como si estuviesen saliendo o conociéndose. “Es una gran amiga. Yo no estoy de novio, habría que preguntarle a ella”, expresó. Ante esto, Karina Mazzoco, la conductora del programa, reflexionó que, probablemente, sean “amigos con derecho”.

“Todo está bien cuando es una relación consentida entre dos adultos. Con Andrea está todo bien, tenemos la fortuita situación de estar viviendo en el mismo complejo y mi hija se hizo muy amiga de ella, es un ser de luz y está muy abierta a mi amor”, siguió Villarreal, a lo que Luis Ventura lo frenó en seco y lo interrogó: “Fredy, dejá de chamuyar. ¿Con quién fuiste al móvil?”. “Bueno, vine con Andrea”, admitió él. “Está mi nena también, porque la iba a llevar a andar en karting, y como andamos en un solo auto, Andrea nos está acompañando”, cerró.

¿Qué dijo Andrea Rincón sobre los rumores de romance con Fredy Villareal?

Por su parte, la exestrella de MasterChef Celebrity había negado estos rumores un tiempo atrás. “Estoy muy bien. Soy una persona muy feliz. No sé por qué la gente piensa que tenés que tener una pareja para ser feliz”, respondió en aquel entonces. “La verdad que el amor en mi vida está constantemente y tengo amor todos los días. El de mi familia y mis amigas, soy una persona muy amada y que da mucho cariño. No me falta nada más y conozco a muchísimas personas que están en pareja y sí les falta el amor”.