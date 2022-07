Flor Peña le tiró un palito a Telefe desde su pantalla: "Una porquería"

Flor Peña disparó picante contra Telefe desde la propia señal de ViacomCBS en su visita al programa de Georgina Barbarossa.

Flor Peña volvió a la pantalla de Telefe al visitar a Georgina Barbarossa en su programa y no dudó en disparar picante contra el canal de ViacomCBS. "Esto es una porquería", criticó con dureza la conductora de LPA (La pu*@ ama) en su regreso a la señal en la que supo brillar con Flor de equipo pero de la que se fue de forma sorpresiva.

La salida de Flor Peña de Telefe estuvo marcada por la polémica, pese a que luego de anunciar su renuncia la conductora se quedó un tiempo más al frente de Flor de equipo, mientras en la señal aguardaban por el debut de Georgina Barbarossa en ese horario. El debut de la finalista de MasterChef Celebrity 2 se hizo esperar y Denise Dumas se hizo cargo del ciclo que supo conducir Peña, quien se fue a la pantalla de América TV con LPA (La pu*@ ama).

Por eso, sorprendió la visita de este jueves de Flor Peña a A la Barbarossa, el programa con el que ocuparon el horario que dejó libre en Telefe. Fiel a su estilo, la conductora de LPA le tiró algunos palitos a su excanal. "¡Cambien la puerta! Escuchame una cosa… Pará, vengo y veo que es la puerta que teníamos nosotros, cámbienle la puerta… Esto es una porquería", disparó Peña luego de que Barbarossa la presentara e ingresara al estudio.

No conforme con esto, Georgina le remarcó otros cambios en el estudio: "¿Vos viste que los almohadones son más altos?". "Es mucho más cómodo este sillón que el que me tocó a mí. Todo horrible lo que me pasaba a mí", insistió Flor Peña con sus mensajes filosos contra Telefe.

"Está todo mucho mejor. Si te vas de vacaciones, yo te hago la gamba. Vengo yo", le ofreció la conductora de América TV. Esta declaración sorprendió a Georgina Barbarossa, que le preguntó si hablaba en serio. La respuesta de Peña fue corta pero contundente: "No, no creo que me dejen".

