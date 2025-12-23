Flor Peña contó la verdad de su famosa visita a Alberto Fernández: "Yo fui..."

Flor Peña habló de sus encuentros con Alberto Fernández.

Florencia Peña volvió a referirse a uno de los episodios más polémicos que marcó su exposición pública durante la pandemia. A casi cuatro años de su visita a la Quinta de Olivos para reunirse con el entonces presidente Alberto Fernández, la actriz rompió el silencio una vez más y contó su versión completa de los hechos, en medio de los rumores y ataques que sufrió en redes sociales.

La actriz de 51 años recordó que, desde aquel encuentro, fue blanco de una fuerte persecución virtual que la señalaba como una de las mujeres que visitaban al mandatario durante el confinamiento. Incluso, llegó a circular una versión falsa sobre la existencia de un video sexual entre ambos, algo que Peña negó de manera categórica en reiteradas oportunidades.

¿Por qué Flor Peña fue a la Quinta de Olivos?

Peña también aclaró que no fue la única figura del espectáculo en visitar al entonces presidente por ese motivo. De hecho, remarcó que durante la misma semana mantuvieron reuniones en Olivos otras personalidades del ámbito cultural, como el escritor Abrasha Rotenberg y los actores Adrián Suar y Luis Brandoni.

“Yo fui a una reunión en la que estuve esperando una hora junto a otros actores hombres”, explicó, y apuntó directamente contra el tratamiento que recibió en redes y medios. “Pero me utilizaron a mí para operar y lo hicieron de manera misógina. No utilizaron a Rotenberg, me usaron a mí”, lanzó, visiblemente indignada.

“Fue una operación orquestada desde Twitter. Fui Trending Topic durante una semana”, aseguró con firmeza. Según explicó, la reunión tuvo un motivo estrictamente laboral y se dio en un contexto crítico para el sector artístico. “Estábamos en plena pandemia, con las industrias paralizadas. Le escribí por Twitter a Alberto porque los actores no tenían un protocolo para poder trabajar”, relató.

Flor Peña contó su verdad en el programa de Moria Casán.

Las declaraciones las realizó en el programa A la mañana con Moria (El Trece), conducido por Moria Casán, donde volvió a dejar en claro que su visita a Olivos tuvo como único objetivo destrabar una situación laboral para el sector artístico y que los rumores que se instalaron luego respondieron a una campaña de desprestigio.

Con sus palabras, Flor Peña buscó una vez más cerrar un capítulo que, según sostuvo, la marcó profundamente y expuso una mirada machista que aún persiste en el debate público.