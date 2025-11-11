Hackearon las redes de Florencia Peña y publicaron fotos privadas

Las fotos íntimas de Florencia Peña.

Florencia Peña amaneció este viernes con una sorpresa muy poco habitual: sus redes sociales fueron “hackeadas”, pero no por extraños, sino por sus amigos más cercanos. En el día de su cumpleaños número 51, el círculo íntimo de la actriz decidió homenajearla con un posteo especial en Instagram que incluyó fotos sin filtro, sin maquillaje y un texto cargado de humor y cariño.

“Acabamos de hackear a Florencia Peña. Nosotros, sus propios amigos”, escribieron junto a una serie de imágenes inéditas de la protagonista de Pretty Woman. En el texto, aclararon: “Con ustedes, la otra Florencia. La verdadera. La que ni ella misma se animaría a mostrar. Hoy este pedazo de mostra cumple 51 años y lleva 54 tatuajes. Como está bien lejos, su equipo personal se tomó el atrevimiento de dedicarle un posteo sin su permiso, solo para reírnos con y de ella”.

El texto, plagado de guiños cómplices, continuó con ironía: “Como la señora no sabe ni subir una foto a Instagram sin nuestra ayuda (y seguramente no sepa ni borrar este posteo, abuela), nos tomamos la libertad de publicar esas cosas que jamás aprobaría”. Según contaron, Florencia está de vacaciones en República Dominicana junto a su familia, lejos del país y —aparentemente— del control de su cuenta.

Las tiernas palabras de los amigos de Florencia Peña por su cumpleaños

En el posteo, los amigos detallaron con ternura y humor algunos rasgos de la actriz: “Van a ver fotos y videos sin retoques ni filtros, sin censura ni chequeo previo. Porque ella también es un poco así, ya la conocen: sin filtros, impulsiva, mandada y desbocada”. Y sumaron: “Una mujer autosuficiente, intensa, divertida, celosa de sus amigos y hasta de su propio equipo de trabajo. Divertida como se muestra, pero intensa; tan actriz dramática que duele. Valiente la petisa, remadora como pocas”.

El texto siguió en clave humorística: “Cada tanto se olvida el nombre de alguno de sus hijos, pero jamás pierde la cuenta de los premios que ganó. Es el Teatro Liceo y Divas Play al mismo tiempo. Es un viaje en familia y también un canje de pezoneras. Aunque le cueste admitirlo, es una Moni Argento versión triple X”.