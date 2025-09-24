Flor Peña decidió contar lo que vivió con su mamá "cuando era más chica"

Flor Peña contó una particular pérdida que sufrió de chica a causa de su madre.

Flor Peña estuvo de invitada en una nueva edición de Medianoche con Jey (El Nueve), para hablar de todo un poco: desde su presente en los medios; su relación con gente del ambiente y los proyectos por venir. En determinado momento, sin embargo, Jey Mammón escudriñó en el pasado de la actriz y se topó con una historia más que particular: el motivo por el cual hay muy pocas imágenes de su interlocutora durante la infancia.

“Fue re loco lo que me pasó. Yo era más chica y la llamó a mi mamá uno que se hizo pasar por periodista. Le dijo que necesitaba fotos para una nota que iba a hacer de mí", explicó primeramente, añadiendo que "le dio un ‘coso así’ de fotos" mientras con los dedos indicaba el tamaño de la pila de imágenes que el hombre sustrajo. "Se las llevó y las robó”, completó.

Flor Peña participó anoche en el programa de Jay Mammón.

Tras no poder dar crédito a lo que escuchó, Jay vociferó: "¿En serio? ¡Me estás jodiendo! ¿Quién fue el hijo de puta que se llevó esas fotos?”. Sin poder contener la risa, Flor Peña añadió: “No puedo demandar a mi mamá porque no sería justo”. El conductor reparó en ello y deslizó: “No, pero es lindo que lo digas porque sino lo que queda es que tu mamá no te sacaba fotos, pero no, es un hijo de puta que fue a tu casa”. “Era una época en la que no existían los celulares”, le acotó la actriz.

Flor Peña y su opinión sobre Iúdica y Mariana Brey

En otro momento del programa, Flor Peña tuvo que elegir con quién compartiría un viaje de 24 horas de entre tres personas: Mariano Iúdica, Mariana Brey o Claudia Valenzuela, la mamá de L-Gante. Sobre el primero de ellos, detalló: "Con Marianito tuvimos algunos encontronazos en su momento cuando hicimos un programa, pero después todo se puso en buenos términos y lo quiero mucho". Aún así, lo descartó porque "me va a hablar mucho si vamos de viaje".

Respecto a Brey, apuntó: "Mariana está muy defensora de este gobierno. Pero muy, muy. Me va a hablar de Milei sin parar". Por eso que se quedó con la madre del cantante: "Me parece que como no la conozco podríamos tener un buen viaje, charlar de algo".