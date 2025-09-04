Florencia Peña reveló que un famoso actor abusó de ella cuando tenía 17 años

Flor Peña confesó que un famoso actor abusó de ella cuando tenía 17.

Florencia Peña reveló en una entrevista que fue abusada sexualmente por un actor famoso a los 17 años. La historia de la popular actriz que brilla en la exitosa Pretty Woman, en el Teatro Astral, y el recuerdo estremecedor de lo que le ocurrió en 1991.

Florencia Peña se abrió en una entrevista con Infobae y contó que fue víctima de abuso sexual por parte de un compañero de elenco cuando era una adolescente. “Tenía 17 años. Él era un compañero de teatro, grande, yo era muchísimo más niña. Fue una situación que yo naturalicé durante años y que ahora, un poco con todo lo que está pasando, empecé a poner blanco sobre negro y decís 'ah, pero esto que me estaba pasando estaba muy mal'”, confesó la actriz.

“Me tocaba, me tocaba las tetas, abajo. Me decía ‘ay, qué linda’ y me tocaba. Por ahí estábamos por entrar a escena o salíamos del escenario. Y cuando empecé a mirar para atrás, dije 'Dios mío, ¿qué fue eso?' Ese abuso se repetía todos los días mientras yo iba al teatro. No fue un abuso de una vez”, agregó Flor Peña.

Por el momento la actriz Florencia Peña no hizo más comentarios sobre la triste historia que vivió a los 17 años y tampoco dio la identidad de su agresor. En la actualidad, la actriz es protagonista de la comedia musical Pretty Woman junto al cantante Juan Ingaramo y gran elenco. La propuesta se desprende del clásico protagonizado por Julia Roberts y Richard Gere en el cine, en el que una trabajadora sexual y un millonario emprenden una entrañable historia de amor.

Línea de ayuda ante un caso de abuso sexual

Cualquier persona que sea víctima o tenga conocimiento de una situación de violencia familiar o sexual puede pedir asistencia las 24 horas al teléfono 137.