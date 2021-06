Flavio Mendoza reveló una anécdota con Maradona: "No me caía bien y me sorprendió, un genio"

El artista reveló en Los Mammones que el "Diez" lo llamó varias veces y, pese a que no era su ídolo, lo definió como "un genio".

Durante su visita al programa Los Mammones (América TV), Flavio Mendoza reveló una anécdota con Diego Maradona, a quien definió como "genio" en una palabra, en el cartel que les suele entregar el conductor Jey Mammón a los invitados. Y se explayó: "Me suena el teléfono y era la mujer, me dice ´hola, sí, Maradona quiere hablar con vos´. ¡Y pum! Le corté", dijo ante las risas generalizadas en el canal.

Sin embargo, aclaró que más tarde sí le respondió, cuando el crack se comunicó con él cuando quedó eliminado de Showmatch: “Dije ‘¡hola!’ y él me dijo ‘¡boludo, no me cortes!´. Claro, ahí le conocí la voz". Y continuó al detalle: "Me dijo ´nooo, ¿cómo te vas a ir del Bailando, qué hizo Marcelo (Tinelli)? Yo me divertía tanto con vos... ¿Cómo te van a sacar?´".

A pura sinceridad, Flavio Mendoza reconoció sobre Maradona: “Me sorprendí porque la verdad es que a mí no me caía muy bien él como personalidad, pero yo no lo conocía. Él iba a los espectáculos míos, todo el mundo se empezaba a sacar fotos, y yo me iba por el otro lado. Re loco, yo era cero cholulo con la gente”.

Por si fuera loco, el "Diez" le insistió para que siguieran en contacto cuando él estaba trabajando en Dubai. “Me dijo ´tenés que venir a verme´. Me sorprendió y me mostró otra cara. Y cuando debuté con Stravaganza vino al estreno y me dijo ‘te voy a ir a dar una mano’”.

El coreógrafo, bailarín y productor teatral de 46 años finalizó a puro elogio con respecto al astro del fútbol fallecido el 25 de noviembre de 2020: "Me pareció un capo, siempre tuvo como algo especial. Nunca tuve esa cosa de amistad, pero sí de sus detalles. Muy lindo".

