Flavio Azzaro humilló a Ruggeri tras su descargo en ESPN: "Payaso mediático, deportivo billete"

El periodista le dedicó todo un video en su canal de YouTube a responderle al ex jugador de la Selección Argentina por sus palabras en ESPN F90.

Oscar Ruggeri explotó en el programa de ESPN F90 contra el Chiqui Tapia y se la agarró con periodistas a los que acusó de recibir "sobres". Su furia desató la respuesta de uno de los apuntados, Flavio Azzaro, quien le dedicó todo un video en su canal de YouTube a responderle al ex jugador de la Selección Argentina y lo calificó de "payaso mediático".

Antes de la catarata de enojo, Azzaro arrancó siendo agradecido con Ruggeri: "fue un tipo generoso conmigo, que me ayudó bastante en mis primeros pasos en la televisión, en el Show del Fútbol. Lo que pasa es que él se metió en una jungla que se la tiene que bancar y hoy me destrató bastante". A partir de ahí, todo fue un golpe tras otro.

"Sé que no sos lúcido a la hora de expresarte. Sos limitado. Mezclaste el minuto de silencio con esta Selección que son cosas distintas. Vos queres que pierda la Selección Argentina. Y ahora quedó en evidencia, porque cuando Argentina salió campeón vos estabas con cara de culo", disparó el periodista que integra Polémica en el Bar.

Y continuó: "Fuiste un pésimo entrenador. No tenes cualidades para nada en el mundo del fútbol, solo sos un gran contador de anécdotas, pero no tenes idea de cómo armar un proyecto futbolístico, nadie te podría contratar para algo serio, porque no sos serio. Sos un payaso mediático, es para lo único que te da. ¿Y vos hablaste de sobres? Todos sabemos que vos no haces nada por amor, todo es por plata, lo tenemos recontra sabido, sos deportivo billete".

"Yo no te tengo miedo, ya ni respeto te tengo. No me como esa de que sos guapo, sos guapo de pico. Das lástima, Oscar. Te metí en el barro. Tuviste que salir a contestarme. Te metiste en la jungla. Quisiste y querés que pierda Argentina. Y yo no me sumé a la Scaloneta como vos decís. Hace rato que me siento identificado con la Selección. Y sí fui parte de ese minuto de silencio", descargó Azzaro

Oscar Ruggeri explotó contra Chiqui Tapia en vivo

El excampeón del mundo disparó contra el actual presidente de la AFA denunciando que hubo "sobres" que circularon para hablar mal de él cuando la selección argentina ganó la Copa América.

“Muchos querían que a la Selección le vaya mal y me querían arrastrar a mí. ¡11 años dejé la vida por la Selección!, no vi nacer a mi hija, le quité tiempo a mi familia, y el presidente de la AFA ahora no me atiende, se hace el enojado. Ahora están subidos todos arriba. Mirá que me rompí el culo por la Selección, ¿eh?”, manifestó Ruggeri, quien dejó un testimonio realmente caliente en vivo.