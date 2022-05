Fin del misterio: Gonzalo Valenzuela reveló por qué le dicen "Manguera"

El actor y expareja de Juana Viale decidió contar la verdad. Gonzalo Valenzuela y el origen de su apodo "Manguera".

Gonzalo Valenzuela reveló el origen de su apodo "Manguera". Lo hizo en el programa Flor de Equipo, donde el actor chileno y expareja de Juana Viale fue acompañado de Carolina Peleritti para hablar del éxito de la obra de teatro que protagoniza: Closer.

“¿Es verdad que le dicen Manguera porque para hacer un desnudo en una obra de teatro se ponía una enorme prótesis?”, le consultaron a Valenzuela, dentro del segmento Verdadero o Falso. Sin titubear, "Manguera" respondió: "Es verdadero. Yo hacía un personaje en la obra Sin vergüenzas basado en la novela Full Monty y terminaba con un desnudo”.

Siguiendo con los detalles del origen de su apodo, Gonzalo Valenzuela agregó: “A ese personaje le decían ‘Manguera’ porque era flaco y alto. Fui con la directora a un sex shop a comprar una prótesis para poder hacer el desnudo. Ella era más grande que yo, así que imagínense la cara de la gente, porque fuimos juntos de la mano y elegíamos”.

Para Manguera Valenzuela, "todo se paga en la vida"

Gonzalo Valenzuela confesó haber sido uno de los tantos estudiantes de primaria y secundaria que apodaron a muchos de sus compañeros. Esto, según él, fue motivo suficiente para sufrir el karma de haber contraído un sobrenombre que se hizo viral: “Yo me hice conocido por esa obra de teatro y me quedó el apodo. Después cuando llegue a Argentina les encanto ese sobrenombre y no me lo saqué nunca más. Yo en el colegio fui bastante revoltoso, le puse muchos sobrenombres a mis compañeros y por eso la pagué. Todo se paga en la vida”.

El calvario de Gonzalo Valenzuela: "Casi pierdo un ojo"

Gonzalo Valenzuela pasó por Flor de equipo para promocionar su obra Closer y sorprendió al revelar el calvario que debió atravesar por una pelea en Chile. "Casi pierdo un ojo", contó el actor trasandino, generando estupor en todo el estudio de Telefe. Además, también se mostró muy contento por el Martín Fierro que recibió Juana Viale a Mejor conductora.

Gonzalo Valenzuela comenzó a hacerse conocido en la Argentina por su labor en Doble vida, la picante ficción que se estrenó en América TV en el 2005. Pero el actor chileno ya llevaba unos pocos años de popularidad en el país trasandino gracias a distintas producciones. Una de ellas fue Machos, una telenovela que fue un gran éxito en Chile y que hasta llegó a nuestro país. Durante el lanzamiento de aquella ficción en Viña del Mar vivió una situación muy violenta en la que casi pierde un ojo, según el mismo Valenzuela contó en Flor de equipo.

"Había carteles gigantes de los seis actores de Machos y en Viña está la escuela naval", comenzó contando "Manguera" ante la atenta escucha del panel del programa que conduce Denise Dumas. En su relato, el actor explicó que al parecer a los navales no les había gustado que ellos fueran los "machos". "Se me acerca un naval y me dice: 'Ya que tú eres uno de los machos, ¿puedes bailar? A mi mamá le gusta cómo bailas, bailá, dale, bailá'", siguió contando Valenzuela.