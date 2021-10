Filtran mensajes de La China Suárez y Wanda Nara hablando mal de Pampita: "Hizo el mejor negocio"

Wanda Nara contó qué decían los mensajes que le mandó 'La China' Suárez hablando de Pampita, en medio de la polémica con Mauro Icardi.

‘La China’ Suárez sigue protagonizando una gran polémica junto a Wanda Nara y Mauro Icardi y, ahora, se sumó Carolina ‘Pampita’ Ardohain, expareja de Benjamín Vicuña, quien a su vez, también es expareja de Suárez. Resulta que, mientras le revisaba el celular a Icardi, Wanda encontró mensajes de la actriz criticando a Pampita.

Esto se supo desde los inicios del Wandagate, pero recién ahora la empresaria le contó a Yanina Latorre, panelista de Los Ángeles de la Mañana (LAM) qué es lo que decían esos mensajes. Primero, Latorre reveló que Wanda estaba bastante dolida con ‘La China’ ya que no eran desconocidas, sino que mantenían contacto.

“Son mensajes pelotudos, ya leí todo. Me lastimó. El culpable es él, yo estoy enojada con él. Pero mi dolor con la China es que nos conocíamos”, expresó Wanda Nara, y Yanina contó al aire: “Y me vuelve a reenviar chats, que son muy cínicos. Muchas fotitos. Son de a partir del 2018”. Además, le contó sobre una conversación que tuvo con ‘La China’ sobre Pampita.

Aunque Nara tachó lo que ella dijo sobre Pampita, le pasó una captura de pantalla con las palabras textuales de ‘La China’: “Sí, obvio. Ella (Pampita) hizo el mejor negocio. Benjamín es demasiado bueno, demasiado”. Aparentemente, en esa charla ‘La China’ le habría estado hablando de negocios a Wanda, dando a entender que Pampita salió beneficiada económicamente por su expareja, Vicuña.

¿Wanda Nara perdonó a Mauro Icardi?

Esta semana, la empresaria hizo una publicación en Instagram que dejó sin palabras a sus seguidores: una foto de ella besándose con el futbolista y, debajo, un texto explicando los motivos por los que decidió perdonarlo.

“Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido, quede muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos. Fuimos al abogado”, comenzó Wanda.

“En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el Acuerdo. Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: ‘Te di todo y tenés todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mi’. Y ahí me di cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él. Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia”, agregó, y cerró el posteo con un: “Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de 8 años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te Amo @mauroicardi”.