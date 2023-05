Filtran detalles sobre los encuentros íntimos entre Wanda y L-Gante

Revelan cómo y dónde fueron los encuentros que Wanda y L-Gante tuvieron a escondidas.

Salieron a la luz detalles sobre los encuentros secretos que Wanda Nara mantuvo con L-Gante. El creador de la cumbia 420 y la empresaria se conocieron en diciembre de 2022, justo cuando Wanda estaba temporalmente separada de Mauro Icardi, tras la fuerte crisis matrimonial que atravesaron. Fueron varias las versiones que circularon acerca de su romance con L-Gante y, ahora, una figura de la farándula reveló datos desconocidos sobre sus encuentros.

La relación entre la conductora de Masterchef (Telefe) y Elián Valenzuela es un misterio. En varias ocasiones, se mostraron juntos en fiestas y eventos, en los que fueron vistos besándose. Sin embargo, nunca confirmaron su romance y, a los pocos meses, dejaron de ser vistos juntos. Ahora que Wanda volvió a entrar en crisis con Icardi, se supo todo sobre sus citas secretas con el cantante.

Marian Farjat, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), quien asegura tener varios amigos en común con Wanda, se peleó por Twitter con Kenny Palacios, el mejor amigo de la empresaria. En uno de los mensajes que intercambiaron, Farjat le dijo: "Dale, seguí mintiendo, como cuando dijiste que ella no estuvo con L-Gante". Luego, reveló que el primer encuentro entre Wanda y el músico fue en París, en el departamento de la mediática. "Los dos sabemos muy bien que tuvieron su primera noche de sexo en su departamento Chateau", agregó.

"El único que se cuelga acá sos vos, amor. Anda, seguí llevándole la cartera a Wanda cual siervo, y me conoce muy bien tu amiguita, fui la estrella de Gran Hermano 2015, soy famosa internacional bb, pasan mi Gran Hermano en Miami, Paraguay, Uruguay, Bolivia, etc… vos sos un simple esclavo de Wandita. Acá tenemos muchos amiguitos en común con ella, sino preguntale’’, cerró Farjat.

Revelan por qué Wanda Nara y L-Gante terminaron su relación

Una de las incógnitas más grandes sobre el vínculo entre Wanda y Elián Valenzuela es por qué dejaron de salir de un día para el otro. Según contó Ángel de Brito en LAM (América TV), la empresaria "estaba molesta con L-Gante porque sacó un tema que está dedicado a ella, de cuando estaban saliendo, y en la letra de ese tema, cuenta cosas de más que Wanda no quería que se sepan". "A partir de ahí, Wanda le clavó freezer", aseguró el conductor.

Yanina Latorre agregó que la esposa de Icardi "lo conoció, se enganchó y estuvieron tres meses". "No se escondían, salían, chapaban... nos llegaron videos en el boliche. Ella realmente a esa relación y pensaba seguirla, pero tuvo un montón de trabas", aseguró la "angelita". En este sentido, señaló que una de las principales trabas de Wanda fueron su mamá y su hermana. "Primero Zaira, que no la bancó ni un poco; la madre, que estaba totalmente enojada y no quería saber más nada... Le decían 'no es para vos, no nos gusta'", cerró Latorre.

El día en que Wanda Nara y L-Gante fueron vistos besándose

A fines de diciembre de 2022, Nara y Elián Valenzuela fueron vistos besándose por primera vez. Según testigos, estaban dentro de un auto. "Se confirma el romance de Wanda y L-Gante. Ellos habían pagado la luz de la cabina del interior del automóvil, se ve perfecto cómo esas bocas se unen, cómo esos cuerpos prácticamente se revuelcan en los asientos", anunció Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo (El Trece).

Más tarde, Ángel de Brito contó en LAM (América TV) que Wanda quería blanquear su relación, pero que Icardi seguía insistiendo con seguir a su lado. "Wanda dijo, con palabras que no podemos repetir, que tuvo relaciones con L-Gante como con nadie. Esto no es algo que yo pienso, es algo que ella dijo. Dijo: ‘Yo quiero blanquear, no quiero esconderme más de la prensa ni disimular. Yo estoy separada y quiero hacer mi vida libre'”, cerró De Brito.