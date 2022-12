Wanda Nara y L-Gante fueron grabados a los besos: el video

La celebridad de redes y el cantante de cumbia ya no dejaron dudas de que pasan cosas entre ellos. Wanda Nara y L-Gante fueron deschavados en un auto.

Wanda Nara y L-Gante fueron descubiertos a los besos en un auto y un video que se viralizó en las redes los deschavó. La pareja ya no se esconde de las cámaras y de este manera se confirmarían las especulaciones que han sucedido desde la participación de la celebridad de redes en un videoclip musical del cantante.

"Se confirma el romance de Wanda y L-Gante. Ellos habían pagado la luz de la cabina del interior del automóvil, se ve perfecto cómo esas bocas se unen, cómo esos cuerpos prácticamente se revuelcan en los asientos", soltó el periodista Rodrigo Lussich en alusión al video que consiguieron desde la producción de Socios del Espectáculo.

Este archivo también demuestra que la supuesta reconciliación entre Wanda Nara y Mauro Icardi no habría sido tal. A pesar de que la propia Nara lo desmintió hace semanas en su cuenta de Instagram, este video lo terminó de confirmar. "No era la mujer de mi vida, era mi vida convertida en mujer. Las historias de Disney también tienen segundas temporadas. Te amo. Gracias por otro viaje hermoso, mi lugar favorito sos vos", escribió Icardi en uno de sus posteos de Instagram, donde se mostró junto con Nara en las Islas Maldivas.

Además Icardi compartió una captura de pantalla de un supuesto mensaje que le había enviado Nara, donde se pudo leer: "Gracias por traerme a mi paraíso, por tu amor y por cuidarme siempre. Nunca dudes cuánto te amo". Y él agregó como acotación: "Gracias a vos por tan lindo mensaje. Al final no estoy tan loco como me trataron por contar uno de sus deseos", dando a entender que habían vuelto a estar juntos.

A pesar de ese viaje y de esas publicaciones, Nara más tarde confirmó con una respuesta a uno de sus seguidores que hizo ese viaje para intentar componer las cosas con el padre de sus hijas pero que no dio resultado.

La palabra de Zaira Nara sobre la vida sentimental de su hermana

"Te juro que no les creo. No tengo ni idea. Supongo que sí. Yo no tengo ni idea, no me pregunten nada. O sea, te juro que no les creo. No sé nada, pero de verdad. Porque no quiero saber nada, prefiero que no me digan", respondió la menor de las Nara al ser consultada por la reconciliación entre Icardi y Wanda.