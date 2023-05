Mauro Icardi cargó la artillería e involucró a Telefe en un polémico comunicado: "Tengo dos huevos grandes"

Mauro Icardi volvió a arremeter contra otro personaje del mundo del espectáculo en sus redes sociales. El contundente posteo del futbolista.

Mauro Icardi enfureció con todo en sus redes sociales contra una periodista de espectáculos. El futbolista que viene de protagonizar una tensa pelea con Moria Casán volvió a escribir un comunicado en el que se mostró sumamente enojado e involucró a Telefe, el canal donde trabaja su pareja Wanda Nara como conductora de Masterchef.

"A ver Pachi, Pochi, Gachu como poronga te llames, con vos, la voy a hacer corta también porque me tenés los huevos inflamados hablando de mí, de mi familia, de mis amigos y de lo que se te cante hablar sin tener un mínimo de información", lanzó al inicio del posteo realizado en sus historias de Instagram. El mensaje fue dirigido a "Pochi", la creadora de la cuenta Gossipeame que se dedica a la farándula argentina y además, es panelista del programa Entrometidos en la tarde por Net TV.

La furia de Icardi se generó a raíz de las declaraciones de "Pochi" en sus redes, ya que aseguró que había engañado a Wanda Nara. "Si yo contara lo que me llegó de Maurito y con pruebas...", dijo. "Como le dije a la señora con la cual tuve un cruce esta semana, hace 10 años estoy con la misma mujer y nunca estuve con otra ni lo voy a estar hasta que esté soltero", se defendió el jugador que viene de hacer un gol agónico para el triunfo del Galatasaray de Turquía por 1 a 0.

En una parte de su descargo, nombró a Telefe porque estuvo en los estudios de Masterchef acompañando a su pareja con una aparición fugaz en el programa. "Para terminar, te aclaro que hay 200 personas en Telefe de testigos que me pasé los 5/6 días que estuve en Argentina sentado en una silla atrás de cámara viendo las grabaciones del programa MasterChef. También me queda claro que no tenés ni la mínima idea cuando dijiste que manejé 300 kilómetros y al final resultó ser en Puerto Madero, cuando dijiste el 23 pero resulta que estuve en un casamiento, cuando pasaste el al 24 y resulta estaba viajando de vuelta a Estambul ¿Cuántas excusas más para la página de poronga a la cual te inventas tanto por unos cuantos seguidores y dejar una 'noticia' en el aire?", soltó de manera contundente.

Moria se cansó de Mauro Icardi y Wanda Nara: y retrucó "Agujeros"

Moria Casán se cansó del insólito enfrentamiento contra Mauro Icardi y envió un durísimo mensaje que también afecto a Wanda Nara. La pelea comenzó la semana pasada cuando el futbolista se tomó mal una entrevista de la diva y publicó un furioso descargo en sus redes sociales. Desde entonces, la beligerancia fue en aumento, pero la "One" se hartó de la situación.

Este lunes se trató el tema en Nosotros a la Mañana y Cinthia Fernández, panelista del ciclo, leyó al aire el furioso mensaje contra la mediática pareja luego de que el delantero haya salido al cruce. Moria le recordó a Icardi el Wanda Gate y acusó a su esposa de formar parte del circo.

"Me parece que para Mauro Icardi cualquier agujero es poncho. Es un chico joven y se casó con esta mujer que está divina, es una reina, le construyó ese hogar glorioso, pero el chico debe tener ganas de otras experiencias”, sostuvo Casán en un móvil de LAM. La frase funcionó como la chispa que inició un gran batalla verbal y virtual.

"También te cuento que el único poncho que me pongo hace 10 años es el mismo. El que elijo cada día y con el que quiero seguir emponchándome durante muchos años de mi vida", contestó el deportista, a través de Instagram, y cerró: "Te mando un beso y sinceramente con el nombre que tenés, no hace falta hablar pavadas gratuitas por dos minutos en las noticias".