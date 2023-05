El desubicado y violento descargo de Mauro Icardi contra Moria Casán: "Me lo paso por las pelotas"

Mauro Icardi publicó un posteo en sus redes contra Moria Casán que generó un repudio masivo en las redes sociales.

Mauro Icardi volvió a soltar polémicas declaraciones contra Moria Casán, con quien mantiene un enfrentamiento hace varios días. El conflicto comenzó tras las declaraciones de "La One", quien opinó durante una entrevista sobre su matrimonio con Wanda Nara. A Mauro no le gustó para nada lo que dijo, por lo que no tardó en dedicarle un agresivo posteo en sus redes sociales, en el que acusó a la diva, sin argumento alguno, de consumir sustancias ilegales. Ante esto, miles de usuarios se burlaron del futbolista y defendieron a la diva.

Wanda e Icardi estuvieron en el centro de la polémica en 2020, tras el Wandagate, el escándalo que también involucró a "La China" Suárez. Desde entonces, miles de figuras del ambiente artístico opinan sobre ellos. Moria, quien nunca tiene pelos en la lengua para soltar sus más sinceras opiniones, dio algunas declaraciones en LAM (América TV) que le cayeron muy mal al deportista, que le contestó a través de las redes. Luego, Moria se defendió y lo trató de "sometido y cholulo", lo cual enfureció a Icardi, y redobló la apuesta con un nuevo descargo.

"Moria querida, quise ser correcto hablando en mi anterior posteo diciéndote 'diva', pero con el nivel de tu respuesta demostraste a la altura que estás. La vamos a hacer corta, lo que pienses de mí me lo paso bien por las pelotas, dado el simple hecho de que no me conocés", publicó el esposo de Wanda. "Dicho esto, te aclaro que no soy ni sometido, ni cholulo camuflado de superado, porque hice y deshice en mi vida lo que quise cagándome en todo y en todos siempre. Te lo puede contar WN que me conoce, me queda mejor el adjetivo de arrogante, engreído, soberbio, antipático, orgulloso y egocéntrico... sobre todo con la gente que no conozco", siguió.

"También soy amoroso, dedicado, apasionado, atento, comprensible, amable y generoso, por citar algunos, con la gente que amo y me rodean. Te mando un beso, ahora que me conocés un poquito más, y colorín colorado, este cuento se ha acabado", continuó Icardi. Por último, cerró con una fuerte acusación contra Moria por sus supuestos consumos: "PD: no hablemos de Cannabis, que todos sabemos que vos sos más de la 'blanquita'. Y menos de agujeros, que el único agujero que recuerdo es el paraguayo donde te encerraron".

Las reacciones en las redes sociales

La pelea completa entre Mauro Icardi y Moria Casán

Todo comenzó cuando Moria opinó en LAM que Mauro “es un chico joven y se casó con esta mujer que está divina, es una reina, le construyó ese hogar glorioso, pero que tener ganas de otras experiencias”. Además, la exvedette también dijo que "es un seductor", pero que tiene una voz demasiado finita. "Lo único es que yo la haría ir al foniatra. A mí, las voces finitas me erizan la piel", agregó, entre risas. Por último, opinó que para el futbolista "cualquier agujero es poncho", insinuando que le habría sido infiel a Wanda en más de una ocasión.

Ante esto, Icardi le respondió: "Gracias, Moria, por tus piropos y halagos. Te mando un beso, y sinceramente, con el nombre que tenés, no hace falta que hables pavadas gratuitas por dos minutos en las noticias". Moria se defendió y lo atacó todavía con más fuerza. "Hello, sigo pensando lo mismo. Tengo el ojo de otra generación, ojo de loca nunca se equivoca. Además, baby botinero, ¿qué pasó con el hole asiático? El Chinagate. ¿Ni lo probaste y casi perdiste tu matrimonio?", deslizó la diva vía Instagram.

"Por otra parte, no me arrobaste y mandás tuit para lo que considerás una pavada... Me da que te lo mandó a escribir Wanda Nara, me da que sos sometido y cholulo camuflado de superado, puro cotilloneo. Y esto me da una prueba de que el cuerno se lo metió y este cuento se acabó. Game over y el agujero asiático con cannabis los mareó. El decorado botinero se calla", cerró "La One".