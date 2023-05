El contundente mensaje de Wanda Nara que alarmó a Mauro Icardi: "Me hiciste daño"

La pareja tuvo una impensada interacción virtual que llamó la atención de los usuarios de redes. Wanda Nara lanzó un picante mensaje y Mauro Icardi se lo respondió.

Wanda Nara hizo un fuerte posteo en sus redes sociales, con un mensaje que muchos entendieron como una fuerte indirecta a Mauro Icardi. El futbolista no perdió el tiempo y le respondió a la madre de sus hijas con un filoso comentario, por lo que la interacción de la pareja en minutos fue tendencia.

"Me hiciste daño, pero tuve que aprender que sin dolor no habría amor y sin amor no somos nada. Porque nada va a cambiar un río de lágrimas que yo sola tuve que nadar, quizás no eras para mí, aunque yo era feliz", escribió Nara en el pie de foto de su posteo, en el que compartió una foto suya en maya enteriza.

El fuerte descargo que la hermana mayor de Zaira Nara hizo que sus seguidores se preguntaran a quién sería dedicado y Mauro Icardi, al poco tiempo de la publicación, escribió en un comentario: "¿Te pusiste romántica? ¿Poeta o andas con extrañitis? Cada día mas linda". De esa manera, el futbolista argentino buscó llevar un poco de calma a los comentarios en el posteo de su esposa.

Wanda Nara y Mauro Icardi de esta manera volvieron a poner a la prensa a especular con un posible alejamiento, después de un sinfín de idas y vueltas en los últimos años, después del escándalo del futbolista con Eugenia "La China" Suárez.

Wanda Nara, sobre la conducción de Masterchef

"La verdad que me encanta. Desde muy chiquitita trabajo en los medios. Cuando te llega una oportunidad así tenés que acomodar todo como sea pero no podés decirle que no. Estoy muy feliz", enunció la celebridad de redes en diálogo con Tatiana Schapiro en Infobae. Y también se refirió a su ascenso a la fama: "Mucho se lo debo a los medios. Sobre todo a las críticas, que a otra chica la hubieran matado, y a mí me potenciaron. A veces hay que tener cuidado con esas críticas porque agarrás a una persona que quizás no tiene la personalidad que tengo yo y la podés lastimar un montón y hacer que se frustre con sus sueños. Por eso trato de ser lo más cuidadosa posible con los participantes de MasterChef porque entiendo que se están exponiendo".

Nara habló sobre las comparaciones entre su carrera y la de Susana Giménez y fue contundente al respecto: "La admiro muchísimo y no me gustaría tampoco que el día de mañana venga una chica y digan es la nueva Wanda porque siento como que yo estaría muerta. Yo quiero que haya Susana para rato, y Wanda también".