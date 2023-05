Moria fue filosísima con Wanda Nara y piropeó a Mauro Icardi

La diva confirmó que será jurado del próximo Bailando Por Un Sueño y compartió su punto de vista sobre la pareja del futbolista y la conductora de Masterchef.

Wanda Nara no tuvo el mejor de sus días este jueves 4 de mayo. Es que durante la tarde se volvió viral al ser fotografiada en un accidente de tránsito y unas horas después de ese percance debió lidiar con las punzantes palabras que le dedicó Moria Casán. La diva le dio una breve pero rica entrevista a LAM, en donde habló de todo: el futuro de América, el Bailando 2023, elogió a Mauro Icardi y le dio un consejo a su esposa.

La artista le dio el visto bueno a los cambios que habrá en la programación de la señal de aire tras la llegada de Marcelo Tinelli como gerente artístico y se refirió a su participación en la próxima edición de la competencia de baile, conducida por el expresidente de San Lorenzo. Durante su charla con LAM, Moria reveló que recibió a el Chato Prada y Federico Hoppe, los productores de confianza de Marcelo, en la casa de su pareja, Fernando Galmarini, y hablaron durante dos horas y media. Y si bien aclaró que no firmó ningún contrato, subrayó que seguramente será parte del jurado del certamen.

Moria fulminó a Wanda Nara

Luego, el cronista del programa de Ángel de Brito le consultó por las repercusiones que tuvieron los posteos hot que el futbolista le dedicó a su esposa y la diva sorprendió al revelar que el delantero le parece atractivo. “Icardi me parece una bomba. Yo no sé bien la historia de ese chico, pero me parece que lo poco que twittea y lo poco que he visto, es picante”, destacó.

“Un jugador de fútbol, si tiene cintura para correr al arco, tiene que saber bailar bien”, apuntó, jugando con el doble sentido. “¿Decís que twittea marcando ‘esta mujer es mía’?”, indagó Santiago Sposato. “¡No! Me parece que para Mauro Icardi cualquier agujero es poncho”, sostuvo.

“Es un chico joven y se casó con esta mujer que está divina, es una reina, le construyó ese hogar glorioso, pero el chico debe tener ganas de otras experiencias”, deslizó, sobre la relación del jugador con la conductora de MasterChef y agregó: "Me parece, por lo que uno percibe, es un seductor". A continuación, el periodista le consultó si Wanda serviría en el Bailando y Casán lo respaldó, incluso remarcó que le parece "bárbara para todo". De hecho, contó que la propuso, pero la mayor de las Nara no podrá ser de la partida debido a que tiene contrato con Telefe.

No obstante, subrayó que la empresaria, que está dando sus primeros pasos en la conducción, tiene un defecto: la voz. "Lo único es que yo la haría ir al foniatra", remarcó. " A determinadas personas las insonorizo. A mi las voces finitas me erizan la piel. ¡Foniatra, amores!", cerró.