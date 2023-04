Tinelli definió al jurado del nuevo Bailando en América TV: quiénes son

Marcelo Tinelli pronto desembarcará con Bailando por un sueño en América TV y ya empieza a definir quiénes participarán del reality y también los jueces del certamen.

Marcelo Tinelli ya tendría el jurado definido para la nueva versión del Bailando, que regresará a la pantalla pero lo hará en América TV tras su desembarco como figura y también como gerente artístico. Inclusive, el conductor ya habría hablado con los cuatros jueces que formarán parte de la competencia y está listo para empezar con el casting de bailarines y coaches.

Después de casi dos décadas como figura excluyente en El Trece, Marcelo Tinelli dejó el canal del Grupo Clarín y se mudó a América TV, donde también desembarcó como gerente artístico. Mucho se especuló con qué producto llevaría adelante el conductor en su llegada a la pantalla de América, pero rápidamente el propio Tinelli confirmó que lo haría con Showmatch y una nueva versión del Bailando. Prácticamente de inmediato comenzaron los rumores sobre quiénes serán los encargados de impartir justicia y qué famosos competirán.

Uno de los primeros confirmados para participar del nuevo Bailando fue Tomás Holder, el tiktoker rosarino que pasó por la casa de Gran Hermano. Precisamente el reality de Telefe es el protagonista de varios rumores, dado que hay más de un ex integrante de la casa más famosa del país al que le gustaría estar en la competencia de Tinelli en América TV, pero todavía deben destrabar cuestiones contractuales que los unen al canal de las pelotitas.

Quiénes son los elegidos para el jurado del Bailando en América

Según detalló Diario Show, los jueces para el regreso de uno de los productos más exitosos de Tinelli son: Carolina "Pampita" Ardohain, Moria Casán, Marcelo Polino y Ángel de Brito. Si bien todavía no están cerrados sus contratos, el conductor ya tiene el "sí" de los cuatro, con quienes ya habló sobre lo que se viene en la pantalla de América TV.

Nico Occhiato reveló la propuesta que le hizo Tinelli: "Tenía ganas de hacer eso"

Nico Occhiato reveló la charla privada que tuvo con Marcelo Tinelli sobre el futuro de ShowMatch en América TV. Si bien es el creador de Luzu TV y trabaja como conductor en su programa Nadie dice Nada, el exnovio de Flor Vigna recibió una propuesta por parte del "Cabezón".

Según trascendió, Tinelli quiere crear una plataforma de contenido digital, que vaya más allá de lo que se verá en la pantalla chica. La idea sería mostrar el detrás de escena. En este sentido, Occhiato aseguró en América TV: "Si, él me lo ha comentado, que tenía ganas de hacer eso y me ha preguntado. La realidad es que yo hoy no tengo mucho tiempo para destinar a otro proyecto tan grande como ese".

"No sé si la plataforma es Luzu... yo creo que él quiere armar su propia plataforma. Igual, no sé, pero me contó lo que quería y está muy bien. Obviamente que yo le dije 'todo lo que te pueda brindar de conocimiento o de mi punto de vista, contá conmigo'. Porque yo le estoy muy agradecido, a mí, pasar por su programa, me dio una popularidad que de otra forma no hubiese obtenido. De hecho, después de ahí me empezaron a dar la posibilidad de conducir en televisión de aire, porque hasta ahí yo solo conducía en canales de cable", agregó Nico Occhiato.

Reconociendo que Marcelo Tinelli le dio una mano grande para insertarse en los medios, Nico Occhiato sentenció: "Siempre le voy a estar muy agradecido, por eso y por la influencia que generó en todos los que hoy generamos contenido. Hay mucha influencia, entonces, en forma de agradecimiento y del cariño que le tengo, le dije 'estoy para aportar desde mi lugar y del tiempo que tengo, lo que necesite'. Pero desde ese lugar".