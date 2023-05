Soltó la lengua karateka: Moria atendió a Mauro Icardi y recrudeció el tenso cruce virtual

Moria Casán le respondió a Mauro Icardi con un mensaje muy picante en sus redes sociales. Qué dijo la diva.

Moria Casán no se guardó nada y salió a responderle con todo a Mauro Icardi, recrudeciendo el intenso cruce que vienen protagonizando en las redes sociales en los últimos días. "Sos sometido y cholulo camuflado de superado", disparó durísima La One contra el futbolista rosarino.

Durante la semana, Moria Casán pasó por la pantalla de LAM y sorprendió al apuntar contra Mauro Icardi y su reconciliación con Wanda Nara. Pese a que la diva lo trató de infiel, también lo halagó y aseguró que era "una bomba". Molesto por las palabras de Moria, el futbolista dejó en redes sociales un mensaje para La One cargado de ironía.

Fiel a su estilo, Moria no dejó pasar la oportunidad y destrozó a Icardi en sus redes sociales con un picantísimo posteo. "Hello, sigo pensando lo mismo. Tengo el ojo de otra generación. Ojo de loca nunca se equivoca", comenzó la diva su publicación en sus historias de Instagram. Filosa, la diva soltó su lengua karateka inmediatamente y le recordó a Icardi el escándalo que protagonizó hace solo un tiempo: "Baby, botinero, ¿qué pasó con el hole asiático? El China gate. ¿Ni lo probaste y casi perdiste tu matrimonio?".

"Por otra parte, ¿no me arrobaste y mandás tweet para lo que considerás una pavada? Me da que te lo mandó a escribir Wanda Nara", siguió picante Moria. Pero lo más contundente llegó a continuación: "Me da que sos sometido y cholulo. Y esto me prueba que el cuerno se lo metió y este cuento se acabó. Game over". "Y el agujero asiático con cannabis lo mareó. El decorado botinero se calla", cerró la diva con una de sus frases más conocidas.

Qué le había dicho Mauro Icardi a Moria

Tras el accidente automovilístico que tuvo Wanda Nara en la jornada del jueves 4 de mayo, Moria Casán fue interceptada por el móvil de LAM para hablar de esa situación pero la nota dio un giro inesperado y se refirió a la pareja de la conductora de Masterchef. "Icardi me parece una bomba. Es un chico joven y se casó con esta mujer que está divina, es una reina, le construyó ese hogar glorioso, pero el chico debe tener ganas de otras experiencias", expresó.

A raíz de estas declaraciones, Icardi salió con los tapones de punta a contestarle mediante una historia de Instagram. "Gracias Moria por tus piropos y halagos. Recibirlos de una persona que es una diva de nuestro país, lo agradezco", dijo en primera instancia con un toque de ironía, dado que no le gustó nada lo que escuchó de la futura jurado del Bailando por un sueño 2023.

El posteo de Mauro Icardi contestándole a Moria Casán.

"También te cuento que el único poncho que me pongo hace 10 años es el mismo. El que elijo cada día y con el que quiero seguir emponchándome durante muchos años de mi vida", indicó en referencia a la analogía sexual que utilizó Moria de "para Mauro Icardi cualquier agujero es poncho". Cabe recordar que el escándalo mediático entre el futbolista y Wanda Nara dejó todo tipo de reacciones, teniendo en cuenta que se separaron y volvieron a estar en pareja infinidad de veces.

"Te mando un beso y sinceramente con el nombre que tenés, no hace falta hablar pavadas gratuitas por dos minutos en las noticias", concluyó de manera contundente.