Figura de América TV se enojó y abandonó programa: "Me está boludeando"

El escándalo salió al aire y estallaron las redes en apoyo a la decisión de la panelista.

Se vivió una situación un poco tensa en la pantalla chica de Ciudad Magazine. Una reconocida panelista de la TV se enojó con uno de los invitados del programa en el que trabaja, lo enfrentó, se levantó y se fue. Los seguidores le expresaron su apoyo en las redes.

Se trata de Estefi Berardi, quien se enfrentó al recordado profesional que logró hipnotizar a la panelista y a la conductora de Mañanísima, Carmen Barbieri. El hipnotista volvió al programa para debatir sobre su trabajo y fue ahí donde ocurrió el tenso cruce entre ambos que terminó con la angelita retirándose de la entrevista.

Estefi Berardi manifestó su desacuerdo con que John Milton le practicara una tracción en el cuello dentro de su práctica de hipnosis. La panelista manifestó: "Yo le mandé un mensaje al prensa de Milton, en privado y le dije 'recomiéndenle que no toque más a nadie porque puede tener un problema', está bueno el show que hace, pero sin tocar a las personas porque es una maniobra super peligrosa".

Por su parte, John Milton expresó que tiene los títulos universitarios que respaldan sus prácticas, pero Estefi Berardi insistió en que él no es osteópata para manipular de esa forma el cuello de una persona sin su previo consentimiento. Luego de ese intercambio entre ambos, el hipnotista empezó a lanzarle comentarios con ironía a la panelista.

El hipnotista le indicó a Estefi Berardi que vaya a investigar de qué se trata la respiración holotrópica "para ver si existe, porque a lo mejor también es Photoshop". Rápidamente la panelista reaccionó y le puso límites: "Me está boludeando, yo lo único que dije es que no me tenías que tocar el cuello. No sos osteópata. No está bueno el boludeo".

John Milton insistió: "Soy hipnoterapeuta calificado y tengo conocimientos en osteopatía y quiropráxia". Al notar que la discusión entre ambos no iba a parar, intervino Carmen Barbieri para preguntarle a Estefi Berardi si quería levantarse y retirarse del living del programa, para no tener que compartir la entrevista con el hipnotista.

Agradecida con la conductora y no conforme con las disculpas que le pidió el profesional en vivo, la panelista se levantó y se retiró del plano, aunque al parecer continuó hablando detrás de cámara ya que John Milton y Carmen Barbieri dirigían sus miradas a lo que pasaba alrededor de ellos en el estudio de América TV.