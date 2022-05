Fernando Burlando reveló cómo transita Facundo Arana la acusación de Romina Gaetani: "Está muy afectado"

El abogado es el representante legal del actor y manifestó cómo está transitando la polémica que se generó luego de los dichos de Romina Gaetani.

Facundo Arana quedó expuesto luego de que Romina Gaetani asegurara que tuvo actitudes violentas hacia su persona. La actriz manifestó que hasta llegó a llamarla "Puta y falopera". Ante la repercusión de los dichos, el actor decidió acudir a Fernando Burlando para iniciar acciones legales. El abogado manifestó cómo se siente el artista en este momento, en medio del escándalo que lo involucra de manera negativa.

Fernando Burlando brindó una entrevista en Intrusos donde reveló cómo está Facundo Arana en este momento: "Está muy afectado con toda esta situación. Por momentos va cambiando de tono su estado de ánimo. Seguramente de pasar de una indignación inicial, pasa a no entender los motivos y los por qué de algunas expresiones de Romina. Pero creo yo que todos estos días que han pasado, luego del impacto inicial, han hecho que todos pensemos que tal vez dialogar puede ser una alternativa".

El abogado manifestó su apoyo en cuanto a la falta de experiencia de Facundo Arana sobre cómo manejar este tipo de situaciones: "Siempre obviamente el diálogo es lo mejor, y la armonía también. Pero a veces uno, y sobre todo hoy los hombres, no saben cómo reaccionar frente a situaciones de esta naturaleza, esta es otra gran verdad. El hombre frente a un episodio donde se menciona ni más ni menos algo que te puede estigmatizar para toda la vida, como lo es la violencia, creo que cambia y lo hace perder el rumbo por completo en cuanto a qué a hacer. Yo en este sentido lo apoyo".

Fernando Burlando apoyó a Facundo Arana

Fernando Burlando en defensa de Facundo Arana, manifestó: "Frente a una situación donde una persona denuncia episodios de esta características, también dejame darle un poco la venía a Facundo en cuanto que uno no sabe cómo reaccionar, no sabe qué hacer, si lo mejor es ir a la justicia, si lo mejor es aclarar la situacióin de manera personal, si lo mejor es tal vez desinteresarse por la situación, todo depende de las características de los protagonistas".

Para terminar, el letrado explicó cómo fue el proceso desde que se convirtió en su representante legal hasta hoy: "Nosotros en estos días transitamos por varias situaciones. Lo que sí medio mucha tranquilidad es que su familia está apoyandolo, tratando de hacerlo a un lado para que no se desplome más. Esto le hizo muy mal a Facundo, ese es uno de los temas que tenemos que evaluar y considerar. Lejos de generar una situación de enojo inicial o de reacción, Facundo no lo podía creer, estraba arruinado. Es más, hoy en día, no es el mismo Facundo que era hace una semana".