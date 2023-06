Fernanda Vives contó lo que nadie sabía de Karina Mazzocco: "Basura de persona"

Fernanda Vives apuntó contra Karina Mazzocco tras la nota que le hizo a "La Tota" Santillán, su expareja, a quien denunció por violencia de género.

Fernanda Vives hizo un duro descargo contra Karina Mazzocco, conductora de A la Tarde (América TV), por haberle cancelado un móvil que tenían pactado hacer. Por primera vez en dos años, Vives iba a tener la oportunidad de hablar en el programa sobre la violencia de género que sufrió por parte de su expareja, "La Tota" Santillán, pero en vez de eso, Mazzocco canceló su participación y volvió a darle un espacio al conductor para contar su versión de los hechos. Según Fernanda, Mazzocco lo estaría protegiendo y la acusó de "revictimizar a las víctimas".

Santillán está condenado a 5 años y 6 meses de prisión a raíz de la denuncia de Vives. Por otro lado, también fue acusado de amenazar a su ex suegro y a una antigua empleada doméstica. A pesar de todo esto, Mazzocco lo invitó a su programa a contar su historia, mientras que cancel nota que había programado con Fernanda. Por todo esto, la panelista hizo un fuerte descargo en su cuenta de Instagram y, al escuchar la defensa de Karina, volvió a confrontarla una vez más.

"Como vieron, yo tenía pactado un móvil para hoy, para poder dar mi derecho a réplica. En un programa en el que durante dos años lo sentaron a 'La Tota' a hablar barbaridades de cada una de nosotras, de las víctimas, y nunca se nos dio la oportunidad de hablar a nosotras, siempre se le dio lugar a él. Karina Mazzocco es una basura de persona que nos revictimiza a nosotras todo el tiempo", apuntó Vives, a través de un video subido a su cuenta de Instagram.

En este sentido, Fernanda señaló que "le permitía a 'La Tota' decir cualquier barbaridad" y que incluso lo trató con un exceso de cariño y compasión, "diciéndole 'Totita, ¿cómo estás?', '¿cómo te sentís?, 'te queremos mucho'". Sin embargo, la gota que rebalsó el vaso fue cuando el programa de Mazzocco le canceló la nota.

"Pensé que hoy iba a tener la oportunidad de tener un móvil con ella, porque hay que terminar con estos seres nefastos de la televisión. Hoy hay una condena, entonces, es el momento que nos deje hablar a nosotras y contar lo que vivimos. Si no me querés sentar a mí o tenés un problema personal conmigo, Karina, llevalas a las chicas para que cuenten lo que vivieron", concluyó Vives.

La respuesta de Karina Mazzocco a Fernanda Vives tras sus críticas

En su defensa, Karina Mazzocco explicó que no fue ella quien canceló la nota, sino su producción. "Muchas veces, en la producción se arma un programa y se bajan los temas, pero no por una cosa en particular. No es mi tema, ella puede decir lo que quiera, porque no sé qué habrá sentido", aseguró, en diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece).

"Comprendo que ella habla desde su dolor, por lo tanto, lo único que yo puedo hacer como mujer es comprenderla. Seguramente, estos días ella comprenda que está dirigiendo mal su enojo. Lo lamento, pero no es mi tema. Yo no respondo ningún tipo de agresión, no es mi estilo", se justificó Karina.

Al oír su defensa, Vives se indignó todavía más y le contestó: "¿Ella reconoce que revictimiza a las mujeres o no? Igual, ya no me interesa. Tantas veces hablar mal de las víctimas, es revictimizar, porque a nosotras nos hace daño eso, y mucho más cuando ya está con una condena. Ella leventa una bandera que después no honra. Es muy triste, porque estamos en un momento en el que hay que evolucionar y ella retrasa".