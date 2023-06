Inesperado cambio en América TV: la famosa novela que Tinelli lleva al canal

Una nueva apuesta llega a la pantalla de América TV en medio de los cambios en el canal. Marcelo Tinelli sumará a la emisora que dirige una tira que ya es famosa en plataformas.

América TV está en medio de una serie de cambios desde la asunción de Marcelo Tinelli como gerente de programación. De hecho, y recientemente, se conoció que pronto llegará una nueva apuesta. Se trata de una novela que ya tiene su público porque se emite por la plataforma Amazon Prime.

Benjamín Alfonso, Yas Gagliardi, César Bordon, Luis Machín, Peto Menahem, Muriel Santa Ana, Marcelo Moreno, Carla Pandolfi, Ulises Puigróss y Ariadna Asturzzi son algunos de los actores principales de la tira Melody, la chica del metro. La trama de la ficción se basa en la vida de una joven de 16 años que canta en el subte y busca convertirse en una cantante famosa, inspirada en su ídola Layla, una estrella de la música internacional.

La tira fue creada por Sarah Lenore, dirigida por Daniel Castiglioni y guionada por Solange Keoleyan. Las autoridades de América TV confirmaron que la ficción llegará a la pantalla el próximo 25 de junio. De esta manera, la emisora suma un tipo de contenido que no abundaba en su grilla, en la que priman los programas de actualidad en vivo.

