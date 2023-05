Karina Mazzocco se indignó con la noticia que le dio Jey Mammón: "Desesperante"

El exconductor de La Peña de Morfi anunció que demandará a varios periodistas y comunicadores de América. La sorprendente reacción de la conductora de A La Tarde a conocer la cifra que reclamaría.

Jey Mammon reapareció en los medios para dar una extensa entrevista. El exconductor de La Peña de Morfi -fue suspendido "momentáneamente" por Telefe luego de la denuncia pública por supuesto abuso sexual de Lucas Venbenuto- aseguró que está "muerto en vida" y adelantó que le iniciará acciones legales a varios comunicadores por las forma en el que trataron el caso.

El humorista no reveló la cifra, pero transcendió que le reclamará un millón de dólares a cada uno de los demandados. “Jey Mammon es un abusador, es un violador, es un cínico, es un monstruo, es un hijo de pu....", leyó, durante el reportaje, en un papel donde anotó a cada una de las frases que escuchó sobre él. "Hay programas de televisión que expusieron la denuncia falsa que me hicieron. Y eso no se hace. Con detalles escabrosos, tremendos, horribles. Todo por un pu... punto de rating", sostuvo Jey.

En la entrevista con Infobae, consultaron si se trataba de Ángel de Brito, Yanina Latorre, Florencia de la V, entre otros comunicadores, y después de un rato respondió afirmativamente. Luego, trascendió que en la lista también estarían Augusto Tartúfoli y Karina Mazzocco. Lo curiosos es que todos los presuntamente involucrados en la demanda civil de Mammón son parte de América.

La reacción de Karina Mazzoco al enterarse del reclamo millonario de Jey Mammón

Ante esa situación, un móvil de Socios del Espectáculo abordó a la conductora y le consultaron sobre la posible demanda en su contra. "No me ha llegado ninguna citación, así que veremos, pero está bien que busque Justicia. Todos necesitamos saber qué fue lo que pasó. Justo hoy hablábamos de que el tema quedó inconcluso. No puede quedar así”, afirmó la presentadora de A La Tarde.

También apuntó contra la Justicia en referencia a la denuncia de Lucas Benvenuto, la cual prescribió: “De no aclararse qué pasó entre Jey y Lucas sería tremendo, una nueva falla de las autoridades que no investigaron lo suficiente cuando recibieron la denuncia”. Y agregó indignada: “Es realmente muy triste toda esta situación. Todo quedó en un ‘ni’. Y esto es injusto también para nosotros, que estamos tratando de ver qué pasó, cómo sigue la vida de estos individuos de acá en adelante. Es desesperante”.

Cuando el notero le preguntó sobre la cifra millonaria que Jey Mammon exigiría a los periodistas, Mazzocco inicialmente fue irónica: "¿Eso es contra Telefe por dejarlo sin trabajo o contra nosotros?". Luego de la aclaración, sostuvo con firmeza: "No lo vi, pero no me hago cargo de que mi nombre esté ahí barajado. No habló puntualmente de mí ni de mi programa. Si llega a suceder, trabajo en América y América respaldará la situación”.

Una reacción similar tuvieron Ángel de Brito y Tartu. "Prescribió, no hay más discusión. La estrategia de Burlando de salir a meter miedo a los que hablaron del tema, es patético. Ya lo hizo con Thelma Fardín y Darthés, ahora lo hace otra vez. Lo peor es que no da la cara, manda a otro para que lo haga por él", indicó el conductor de LAM. Mientras que el que el panelista de A la tarde afirmó: “Todavía no le llegó la notificación a nadie, pero bueno, cuando llegue, llegará. Yo no creo en el bozal legal, sí en la libertad de expresión, que cada uno diga lo que quiere decir. Y si Jey se sintió ofendido, va a tener que demostrarlo en la Justicia”.