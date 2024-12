¿Qué significa la pantalla azul en la pc y cómo puede solucionarse?

Por qué sale la pantalla azul en la PC

Uno de los temores que tienen las personas que utilizan una PC de escritorio es la presencia de la pantalla azul, que puede registrarse al momento de encender el equipo o cuando uno se encuentra trabajando con un archivo importante. Este mensaje dispone de varios significados, ya sea como advertencias o fallas dentro del sistema.

Los dispositivos tienen diferentes maneras de comunicarle a las personas que su funcionamiento está presentado fallos que deben ser solucionados para que no se produzca un problema mayor que pueda comprometer a la información que resguardan. En lo que respecta a los usuarios de Windows, la presencia de una pantalla azul es algo que preocupa y bastante.

Por qué sale la pantalla azul en la PC

"He encendido el PC, sale el logo de ROG y luego pasa a esta pantalla azul sin más. De ahí no pasa y luego al minuto se apaga", expresó Victor Abarca, como figura su usuario de X (Ex Twitter). En el posteo se puede apreciar que el dispositivo se encuentra totalmente inutilizable porque no ofrece ninguna opción para conocer el problema.

Para algunas personas, la presencia de este pantallazo es considerar al equipo como muerto y provoca el lamento por la pérdida de los archivos personales que se encontraban en el disco de memoria. Sin embargo, no siempre es señal de que se produjo un error en el sistema porque hay chances de que partes físicas del dispositivo presenten ciertos daños.

"Es posible que un dispositivo de hardware, su controlador o software haya provocado este error. Para ayudar a determinar la causa, es posible que el error de pantalla azul muestre un código STOP, como PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA. Cuando está disponible, el nombre del módulo del código que se estaba ejecutando también aparece después de "Error:"", expresan desde la web de Windows.

Formas de eliminar la pantalla azul

1. En caso de que se haya instalado un nuevo hardware puede que sea el responsable de la pantalla azul, por ende se recomienda quitarlo y revisar que se encuentre en condiciones.

2. Se puede iniciar la PC en modo seguro apretando los números que se encuentran por arriba de las teclas de letras. En algunos casos se accede con el F8, pero depende del fabricante.

3. Se le recomienda a las personas ir al Administrador de Dispositivos para revisar aquellos que el sistema no puede utilizar de manera correcta.

4. El espacio dentro del disco duro es fundamental porque el sistema necesita un pequeño porcentaje para funcionar de manera correcta.

5. Mantener actualizado a Windows y los controladores es clave para eliminar la presencia de la pantalla azul.

6. Hacer uso del restaurador de Windows que permite recuperar el sistema pero puede producirse la pérdida de algunos datos.

Por qué no hay que usar productos de limpieza sobre un teclado y qué consecuencias trae

No hay dudas de que el teclado es uno de los componentes de la PC que más se ensucia debido al constante contacto que tiene con las manos de las personas. Entre las fichas pueden quedar atrapadas varias partículas, que van desde pelo, uñas, restos de comida y demás. Al momento de limpiarlo, se debe considerar que no todos los métodos son útiles porque lo podrían dañar.

A veces para lograr una limpieza eficaz se puede recurrir a un paño mojado para eliminar la presencia de ciertas manchas o grasa que queda sobre la superficie del teclado. Sin embargo, se debe procurar que el líquido utilizado sea alcohol isopropílico. Se trata de un componente que no tiene agua y no genera humedad. De esta manera, es posible llevar a cabo una remoción de suciedad sin riesgo de que el objeto se dañe.