Todas de América TV: Jey Mammón reveló a qué figuras llevará a la Justicia

Jey Mammón brindó una reciente entrevista donde enumeró a famosas figuras de la televisión argentina que va a llevar a juicio. Quiénes son y cuál es el resarcimiento económico.

Jey Mammón se encuentra evaluando la posibilidad de volver al mundo del espectáculo, aunque reveló que antes pasará por un proceso legal contra varias figuras de la televisión. El exconductor de La Peña de Morfi por Telefe dio una nueva entrevista donde reveló los nombres de conductores y conductoras que llevará a juicio.

"No es el momento de volver, pero si yo hago hoy una obra de teatro, la gente va a verme. A la tele hoy por hoy no sé si volvería. Algo se dañó", expresó Jey Mammón en diálogo con Infobae. A raíz de esta situación es que Telefe lo despidió de su rol como conductor de La Peña de Morfi, lugar que pasó a ocupar Georgina Barbarossa.

Casi tres meses después de la denuncia pública de Lucas Benvenuto por abuso sexual, Jey Mammón reapareció para anunciar que le hará juicio a varias figuras de la televisión, con la particularidad de que todas trabajan en América TV. Se trata de Yanina Latorre y Ángel De Brito, panelista y conductor respectivamente de LAM; Karina Mazzocco, conductora de A La Tarde; y Flor de la V, conductora de Intrusos.

"Una persona me hizo una denuncia falsa, y algunas personas de los medios la dieron por cierto", se defendió. De acuerdo a su testimonio, el objetivo es "que se sepa la verdad", aunque en paralelo, en caso de que Jey Mammón salga victorioso del proceso legal, tanto Latorre, De Brito, Mazzoco y Flor de la V deberán hacer resarcirlo económicamente.

Jey Mammón podría ganar una millonada en dólares mientras busca volver a la TV

Jey Mammón sigue alejado de los medios tras la denuncia pública de Lucas Benvenuto por abuso sexual y su situación en la TV es complicada. Pese a los intentos del conductor por reinsertarse en los medios argentinos, aún no lo logró y no parece tener un horizonte claro por el momento, sin embargo, podría ganar una fortuna millonaria en dólares en el próximo tiempo si se da lo que él mismo espera.

Tras el descargo público de Benvenuto, luego de que realizara una denuncia en la Justicia que terminó prescripta, Mammón fue separado de su plaza como conductor de La Peña de Morfi y no regresó a los medios nunca más. Si bien dio algunas entrevistas y concedió móviles en contadas ocasiones, no pudo volver a tener un programa. No obstante, el propio artista remarcó en varias oportunidades que volverá a la TV y que no pierde el foco en ese sentido.

Sin trabajo, de todos modos, Mammón podría conseguir una impactante suma de dinero en dólares para acomodar su presente. Dispuesto a iniciar acciones legales contra quién lo denunció, el exconductor espera un resarcimiento millonario por el incumplimiento de su contrato, que fue suspendido de manera abrupta tras los acontecimientos, de acuerdo con lo que informó tiempo atrás la periodista Mariana Brey en Rating Cero.

Mammón estaría preparando junto con sus abogados un "libro jurídico" que cuenta con el testimonio de por lo menos 15 testigos que describen su vínculo con Lucas Benvenuto y detallan todo en su relación, desde el día que se conocieron hasta el final.