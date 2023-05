Burlando sobre la denuncia de Thelma Fardín por abuso sexual: "Absolvieron a Juan Darthés"

El abogado de Juan Darthés aseguró que la Justicia no anuló el juicio y no brindó detalles sobre los fundamentos del supuesto fallo. Hasta el momento, Thelma Fardín no se expresó públicamente.

13 de mayo, 2023 | 13.00

Fernando Burlando confirmó que la Justicia absolvió a Juan Darthés en la causa de Thelma Fardín.

El abogado de Juan Darthés Fernando Burlando confirmó que absolvieron al actor en la causa en la que Thelma Fardín lo acusa por estupro agravado, o abuso sexual doblemente agravado. "Es un fallo absolutorio. Una causa que fue investigada por tres procuraciones distintas, la de Nicaragua, la de Argentina y la de Brasil", expresó Burlando y explicó que hubo una fake news que aseguraba que el juicio fue anulado: "El juicio no se anuló. La Justicia absolvió a Juan Darthés en los cargos que pesaban en su contra". Asimismo, el abogado habló sobre un posible retorno de Darthés a Argentina y contó que la Justicia "levantó las medidas culturales" por lo que "tranquilamente podría regresar". "Todo es muy reciente, seguimos con el impacto de la noticia", marcó Burlando en diálogo con C5N. Con respecto a la situación actual de la causa, el letrado indicó que "pueden apelar el fallo" pero que "ya no hay más investigación", aunque no dio detalles de los fundamentos del fallo. "Esta resolución le da mucha tranquilidad a la familia y a Juan", admitió Burlando. MÁS INFO Juicio contra Juan Darthés Declaró Darthés en el juicio y negó las acusaciones de Thelma Por otra parte, el abogado brasileño Euro Bento Maciel, uno de los defensores de Darthés, habló a Télam y afirmó: "Un miembro de nuestro equipo me informó que fue absuelto en las últimas horas. No tuvimos acceso aún al fallo porque todo está corriendo en secreto de sumario". En las últimas horas, Thelma Fardín compartió un posteo manifestando su preocupación por las fake news que circulaban sobre el avance del juicio. Hasta el momento, no se expresó públicamente sobre la reciente información difundida por la defensa del actor, a quien acusó de haberla abusado sexualmente. El proceso judicial empezó cuando la actriz presentó una denuncia por abuso sexual agravado contra Darthés en Nicaragua, presuntamente cometido en 2009 durante una gira de la novela argentina Patito Feo, cuando ambos integraban el elenco y ella tenía 16 años y él 45. Noticia en desarrollo

