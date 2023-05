Jey Mammón se pudrió de los rumores y le envió un mensaje a Telefe: "Un montón"

El artista habló sobre su vínculo con Telefe y su posible vuelta a la TV. Jey Mammón rompió el silencio sobre una supuesta artimaña del canal de las pelotas.

Jey Mammón reaccionó ante los rumores de una estrategia de Telefe que afectaría su futuro cercano y se mostró incrédulo al respecto. El actor, músico y conductor de TV dio a conocer qué expectativas tiene en relación a las posibilidades de regresar a la televisión.

El cronista de Socios del Espectáculo le consultó a Mammón sobre los rumores que indican que Telefe no quiere que La Peña de Morfi esté nominado en los Martín Fierro para no tener que invitarlo. "¿Todo sería para que yo no esté? No entiendo. No creo que Telefe esté pensando en no invitarme a los Martín Fierro”, reaccionó el presentador de ciclos como Los Mammones y Estelita en Casa.

"Mi cabeza no está puesta en eso, ni siquiera en la vuelta a la televisión. Te soy sincero, me suena extraño el planteo. Buscarle una vuelta para no invitarme. Me parece extraño que Telefe no me quiera invitar, y para no invitar a alguien, me parece un vericueto muy rebuscado", continuó el cantante. Y cerró: "Es un montón. El programa no soy yo".

El descargo de Jey Mammón tras regresar de España

"Yo, mirá, cada vez que me levanto digo… es como una incertidumbre total. Es total. No estoy enojado. Pero si fueran conscientes de lo que está pasando, de lo que están haciendo, de lo que hicieron, entenderían de lo que estoy hablando", señaló el conductor en diálogo con Infobae, sobre su presente tras la denuncia por abuso de Lucas Benvenuto y la salida de los medios. Y sumó: "Estoy en una que no se la deseo a nadie, eh. Te juro que no se la deseo a nadie. Yo no quiero, mirá, no quiero competir con dolores ni con angustias de nadie. Pero no sé si hay algo igual a esto. Te juro. Es como estar muerto en vida".

Mammón pronunció sus palabras con la voz entrecortada por la emoción y, a pesar de que cotidianamente comparte momentos que parecerían felices en sus redes sociales, hizo saber a la gente cómo se siente realmente. "Porque aún con el amor que te demuestra la gente, aún con ese valor llave que es infinito, que es hermoso, sentís que te están velando, ¿sabés? La sensación es esa, es que estás muerto. Esa es la sensación. Si vos me preguntás cómo me siento yo hoy, muerto en vida", concluyó el conductor de televisión, quien todavía no sabe cuál será su futuro en la TV.