Feinmann confirmó las sospechas sobre la reunión entre Milei y Macri: "Efectivamente"

Feinmann contó todo lo que no se sabía sobre la reunión entre Milei y Macri: "Efectivamente".

El periodista Eduardo Feinmann reveló detalles sobre la reunión que el presidente Javier Milei y el ex jefe de Estado Mauricio Macri protagonizarán en la Quinta de Olivos. Qué dijo en A24, canal en el que dio su opinión sobre el devenir del Gobierno después de las elecciones legislativas.

"Viste que yo te conté que habían hablado Macri y Milei, que Milei lo había llamado a Macri", comenzó Feinmann, en dirección a su compañero de programa, Pablo Rossi. "Y conté que habían quedado que esta semana se veían. Quedó confirmado que el viernes, efectivamente, Milei y Karina Milei esperan a Mauricio Macri en la Quinta de Olivos", siguió.

Luego, Pablo Rossi consideró que "no se está perdiendo el tiempo" y "se está aprovechando el envión". "Me parece muy bien. Así como dijimos 'señores, por favor, háganlo'. Lo están haciendo, lo remarcamos", opinó Feinmann.

El "contexto" de la reunión

Asimismo, Rossi indicó que "el contexto es tan favorable", porque "con muy poco podés alinear detrás de las reformas hiper necesarias". "Después de la elección del domingo, el Gobierno tiene una gran oportunidad porque tiene a los gobernadores regalados. Porque a 11 de 16 les ganó", añadió Feinmann.

"Pero fundamentalmente lo tenés en estado de shock, desde liberación de internas y pases de facturas internas, al kirchnerismo, Eduardo. No es menor", agregó Pablo Rossi.