Federico D´Elía reveló detalles del regreso de Los Simuladores: "La vida pasó"

Federico D´Elía reveló detalles del regreso de Los Simuladores, que será en versión película y por Paramount en 2024. Cómo se gestó la vuelta.

La vuelta de Los Simuladores a las pantallas argentinas provocó la alegría de sus millones de fanáticos en las redes sociales. Consultado al respecto, Federico D´Elía recordó su papel de Mario Santos y se refirió a la gestación de este regreso de la mano del productor Damián Szifrón de cara a 2024, que será primero en la versión película y luego por la plataforma de streaming Paramount+.

El actor de 55 años repasó cómo se dio este retorno tan esperado por los seguidores del exitoso programa que se emitió por Telefe entre el 20 de marzo de 2002 y el 5 de enero de 2004. Dos décadas más tarde de su explosión total en la televisión, la etapa final de la tira promete ser apasionante.

Federico D´Elía habló sobre la vuelta de Los Simuladores: "No era mentira"

El artista fue entrevistado por Infobae y repasó al respecto: “Teníamos el pacto de hacerla entre los cinco. No hubo un momento particular en el que se gestó, sino que desde que empezamos a hacer Los Simuladores nosotros siempre dijimos que queríamos hacer una película. Y no era mentira". Además, recordó: "Cuando cada vez que nos hacían un reportaje y nos preguntaban ‘¿vuelven o no vuelven?’, nosotros decíamos ‘mirá, el deseo está, el tema es que nos pongamos todos de acuerdo en las fechas´”.

“La vida pasó, pasaron 20 años y cambió mucho cada uno de nosotros. Un día nos miramos a los ojos y dijimos ‘¿nos ponemos las pilas? Cerramos la agenda de tal fecha a tal fecha y la hacemos’", añadió el platense. Y aclaró que "el tema de la plata nunca fue un problema, cuando generalmente lo es, pero siempre había mucha gente que estaba ofreciendo hacer algo”.

Acerca de los motivos por los que se demoró el tan anhelado regreso de Los Simuladores, Federico D´Elía señaló que “lleva tiempo" y que "Damián (Szifrón, el productor) tiene que trabajar muchísimo". Sobre la trama que se llevará adelante, aseveró que "la idea del guión es que el tiempo pasó. Son desafíos que tendrá a la hora de escribir, ver cómo adapta estos personajes al hoy y a su edad, porque son tipos que crecieron 20 años...".

"Quedamos, en estos días, en reunirnos todos para charlar. Hay algunas ideas sueltas que Damián está teniendo para ver qué nos va pareciendo y poder seguir avanzando, pero no hay nada en concreto ahora”, profundizó el actor. Para cerrar, admitió que le produce "una emoción muy grande porque es volver un poco a aquel momento, es ponerle un broche a algo que fue muy lindo, épico". "Uno, al ser protagonista y estar tan metido, pierde un poco de noción de lo que pasa”, completó.

Los Simuladores volverán en versión película en 2024 por Paramount.

Vuelven Los Simuladores: cuándo y dónde verlo

La exitosa comedia argentina fue protagonizada por Diego Peretti, Federico D'Elia, Alejandro Fiore y Martín Seefeld, quienes integraban un grupo de socios que se encargaban de resolverle problemas a la gente común a cambio de diferentes favores extraños. El elenco se respetará tal cual el original, aunque la temática general se verá un poco modificada.

Mario Santos (D'Elia), Emilio Ravenna (Peretti), Pablo Lamponne (Fiore) y Gabriel Medina (Seefeld) eran los cuatro justicieros anónimos que resolvían conflictos cotidianos a través de sofisticados operativos de simulacro ejecutados con precisión militar, que se transformó en un suceso de crítica y público: ganó siete premios Martín Fierro, entre ellos el de Oro, y tuvo remakes en México, Chile, Rusia y España, entre otros países.