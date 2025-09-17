Fede Bal y una confesión terrible sobre su vida privada: "Volví a serlo"

Fede Bal y la confesión sobre el famoso Lavarropas Gate.

Fede Bal brindó una escueta entrevista a Resumido, medio que se encarga de descomplejizar al máximo los intrincados sucesos que toman lugar en nuestro país. Allí, el reconocido mediático habló acerca de algunos momentos importantes de su vida, tanto pasados como presentes, incluyendo el famoso "Lavarropas Gate" que llevó a su separación de Sofía Aldrey.

Aquella vez, quien fuera pareja del hijo de Carmen Barbieri durante tres años se percató de las infidelidades de este de una forma sumamente peculiar: desde una aplicación podía ver cuándo se ponía en funcionamiento el lavarropas y notó que, cuando ella no estaba, hubo ocasiones en que Fede Bal lo hacía funcionar a las tres de la mañana.

Fede Bal junto a Sofía Aldrey, cuando aún eran pareja.

La nueva confesión de Fede Bal sobre el Lavarropas Gate

En un momento de la nota, el actor fue consultado respecto a si luego de aquel acontecimiento el había vuelto a ser infiel. "Después del lavarropas no volví a lavar ropa, que eso es más importante, pero sí, volví a ser infiel", confesó, aunque advirtió: "Estoy trabajándolo, por eso no estoy de novio con alguien". Sin embargo, cuando le preguntaron si volvería a incurrir en ello, no omitió palabra alguna.

Por otra parte, contó qué fue lo que más le molestó cuando se filtraron aquellos chats con Florencia de la V y Estefi Berardi: "Básicamente que no son verdad. Están muy bien hechos igual". Además, expuso que su fetiche más raro es "hotearme pensando en lugares raros para hacer el amor con una pareja, tengo muchas ganas de una playa, en verano" y que la peor parte de salir con él es "la exposición, ya que es muy posible que si salimos a tomar algo, al otro día estemos en algún portal, ya estás un poco en todos lados y es un garrón".

Finalmente, respecto a cómo viene todo con Evelyn Botto, mencionó: "Le tengo mucha fe a ella y mucha fe a lo que nos pasa, sí. Me pasan cosas muy lindas". "La gente en redes dice que Evelyn da para más", le espetó el entrevistador, a lo que Fede Bal sostuvo: "Completamente. No sé ni cómo me dio bola".