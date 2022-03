Famosa conductora de El Trece no aguantó y se quebró en vivo: "Me da pena"

La presentadora de televisión no contuvo las lágrimas ante la realidad que viven algunos sectores de la sociedad.

Una noticia sacudió El Trece. La producción de una entrevista conmovió a todo el equipo de Mediodía de Noticias, pero en particular hubo una persona que no pudo contenerse. Se trató de Sandra Borghi. quien se quebró en medio de un vivo televisivo al presentar la nota que le hizo a la madre de la mujer que rompió el Registro Civil de su ciudad porque no la dejaron hacer el Fe de Vida. La periodista acompañó a la joven a realizar el trámite en cuestión y se lamentó ante la burocracia del lugar.

"Me da pena (se quiebra), porque hay tantas otras a las que no llegamos. Me dio mucha tristeza tener que ir nosotros a resolver algo que se resolvía con una firma", aseguró la conductora de televisión en el ciclo Mediodía Noticias de El Trece. Borghi también deslizó entre lágrimas cuán decidida estaba a ayudar a Lorena, cuya madre es discapacitada y no puede hacer sus trámites por sí sola.

La periodista continuó en alusión a su deseo de ayudar a Lorena y a su mamá: "Lo peor de todo es que se fue sin el trámite, con una causa penal abierta, todo el brazo cortado por los vidrios. Por eso fuimos hasta su casa y, hasta que no tuvimos el trámite en la mano, no paramos". Olga, la madre de Lorena, se expresó sobre las afecciones de salud por las que necesita la asistencia del Estado: "En el 2019 descubrieron que me faltaba un riñón, del corazón siempre estuve mal, tengo fibromía y reuma deformante, artritis rematoidea y artrosis, no puedo hacer el trámite".

"Yo ya no tengo una hija, tengo una mamá. Yo tengo dipnea y, cuando parece que no respiro más a la noche, ella tiene que venir a sacudirme", enunció sobre la dedicación de Lorena para atender sus necesidades, lo que también explica la furia de la joven en el Registro Civil cuando la burocracia iba en su contra. "Por eso yo digo que la vida le tiene que sonreír de otra forma", concluyó Olga en alusión a sus buenos deseos para su hija.

La despedida de Sandra Borghi de Nosotros a la Mañana

La conductora de TV se despidió del equipo de trabajo y el público de Nosotros a la Mañana en un emotivo discurso. "Bueno, me voy con un crecimiento muy lindo. "Estoy muy feliz y emocionada. Apenas me lo anunciaron, lo llamé a mi amigo y compañero, que saben que lo amo, y gritábamos de contentos porque es el lugar que soñé toda mi vida", pronunció la periodista entre lágrimas.