Fabián Gianola tocó fondo y dio el peor anuncio: "Hasta acá llegué"

Acusado de abuso sexual por varias actrices del espectáculo, el actor Fabián Gianola está acorralado por la Justicia. Y en un nuevo audio se dio a conocer la preocupante acción que estaría tramando.

Frente a la gran oleada de denuncias que surgieron en los últimos meses hacia Fabián Gianola, en donde compañeras de trabajo y mujeres lo acusaron de abuso sexual, el actor envió un determinante audio para sus exs abogadas, anunciando lo peor. "Hasta acá llegué", culminó Gianola, levantando sospechas y preocupación en torno a su estado anímico y la tajante decisión que podría tomar para terminar con sus problemas ante la Justicia.

"Chicas, hasta acá llegué. Quédense tranquilas, no salgan en cámara, no se muevan un pelo más, no vale la pena. Hoy cuando me quedo solo y se va la mucama me...", se escucha decir a Gianola en el audio que revelaron en el magazine Nosotros a la mañana (El Trece). Si bien cortaron el audio y no dieron la información de manera explícita, Sandra Borghi y sus panelistas dieron a entender que Gianola estaría pensando en el suicidio.

Con mucho respeto por delicado audio, uno de los panelistas aportó: "decirlo en televisión no está bien pero les dice de una manera literal que va a tomar una decisión drástica. Lo dejamos ahí". "¿Le habla a las abogadas?", acotó Borghí, recibiendo una respuesta afirmativa del otro lado. Acto seguido, en el panel contextualizaron que tras la renuncia de sus abogadas, el actor envió este audio tocando fondo.

"¿Sabemos si está bien?", indagó la conductora del programa, a lo que la periodista Paula Trapani sentenció: "no se avisa Sandra. Es un recurso desesperado. El que lo hace no lo avisa". Muy preocupada por el contenido del mensaje, Borghi cerró con un escueto: "a mí estas cosas me dan miedo. El que avisa es porque lo tiene atravesado".

La renuncia de las abogadas de Gianola y el destape emocional del actor acusado de abuso sexual

"Renuncio por cuestiones netamente personales y no en relación a mi cliente, a quien estimo, pero discrepo con el otro defensor, el Dr. Tenca. Renuncio al cargo por distintos motivos", habrían sido las palabras de una de las abogadas, Stella Maria Tomizzi, en diálogo con el periodista "Pampa" Mónaco. Luego de esta novedad, se conoció que el caso de Gianola quedó en manos de Dr. Adrian Tenca, resolución que parece no contentar al acusado.

Fue en este marco que en Intrusos sacaron a la luz un audio desesperado de Fabián Gianola, en donde les pedía a sus ex representantes legales que se quedaran con la causa. "Me estoy sintiendo mal físicamente", serían las palabras que el actor le dijo a sus allegados sobre la situación que vive a nivel mediático. Además, fue Daniel Ambrosino quien develó algunos de los textuales que el actor habría dicho a sus ex abogadas.

"No me dejen solo, las necesito en este momento", anunció el panelista sobre las palabras que habría dicho Gianola. "Eso es lo que le diría Fabián a sus seres cercanos, que no son muchos, y los profesionales que la acompañan", agregó Daniel. Asimismo, el panelista también contó que el actor estaría asistiendo a terapia para tratar la situación.