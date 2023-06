Estuvo al borde de la muerte, ganó 3 millones en Los 8 Escalones y emocionó a Guido Kaczka

Un hombre ganó Los 8 Escalones del Millón y conmovió a Guido Kaczka al contar que la vida le dio una segunda oportunidad.

Un participante de Los 8 Escalones del Millón (El Trece) emocionó a Guido Kaczka y al público al ganar los 3 millones de pesos y contar su dura historia. El hombre, llamado David, estuvo a punto de perder su vida, pero un trasplante de riñón lo salvó. Luego de consagrarse como ganador, se dio un emotivo abrazo con su hija, quien lo había acompañado al programa, y lloraron de felicidad durante varios minutos.

Muy a menudo, Kaczka recibe en su programa a diferentes participantes con impactantes historias de vida: algunos de ellos necesitan el premio para poder costear un gasto importante, mientras otros cuentan sus experiencias transitando enfermedades. Este último fue el caso de David, quien reveló que la vida le dio una segunda oportunidad, gracias a un trasplante de riñón que recibió.

"Está David, que trabaja en el Mercado Central y distribuye las frutas y verduras. Tiene tres hijos, vive en Almagro, animales en tránsito en su casa, los cuida, los desparasita, los alimenta. Dice que muchos están desnutridos o lastimados, y después los da en adopción”, lo presentó Kaczka.

Al final del programa, el hombre ganó el premio y el conductor agregó que, en 2017, había pasado por un trasplante. “Un trasplante renal. Por ahora estoy bien”, explicó el hombre. “Se anotó porque amigos y familiares le insistían. Le quiso demostrar a los hijos que papá sabe, y papá sabe. ¡3 millones de pesos!”, cerró el conductor del ciclo, mientras el hombre festejaba emocionado junto a su hija.

Guido Kaczka se quebró al escuchar la historia de otro participante

Meses atrás, Guido Kaczka había recibido en su programa a un hombre llamado Eduardo, cuya historia de vida lo conmovió profundamente. Al verlo tan quebrado, Kaczka se acercó a contenerlo y la producción le acercó un vaso de agua. “Perdón, es que falleció mi mamá y eso me mató. Me quedé solo en la vida, con mi hermano nomás y bueno, eso me mató. Tuve mucha depresión y me dejé llevar, me quise ir con ella. Si estoy acá es por mi hermano”, relató Eduardo entre lágrimas.

“No tengo familia, solo a mi hermano y mi perra Chinita, que es la que me acompaña en la vida. Me quedó una mochila muy grande, porque yo con mi vieja iba para todos lados", agregó. En este sentido, contó que su sueño era ganar el premio para terminar los arreglos de su casa que le había permitido a su mamá. "Me separé hace muchos años, mis hijos viven en Santa Fe, y ahora tengo una mochila encima, y es poder llevar la casa de mi mamá adelante. Ahora, se la quiero terminar para ella, para que esté feliz", concluyó el hombre.