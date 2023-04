Guido Kaczka se quebró con la historia de un participante de Los 8 Escalones: "Me quedé solo en la vida"

Guido Kackza se emocionó al recibir a Eduardo, un participante que contó la razón por la que se presentó a participar por el premio.

Un participante de Los 8 Escalones del Millón (El Trece) llegó a la final e hizo emocionar a Guido Kaczka al contarle su dura historia de vida. Muy a menudo, se presentan al programa personas que necesitan el dinero para causas urgentes, como una enfermedad, una pérdida de un familiar o una gran crisis financiera. En el caso de Eduardo, contó que después de la muerte de su madre, se quedó completamente solo y entró en depresión.

Al llegar a la final con Luna, su competidora, el hombre se largó a llorar de los nervios. Aunque no ganó, su compañera lo eligió para que tenga la posibilidad de competir por los 3 millones de pesos. Al verlo sensibilizado, Kaczka se acercó a contenerlo, la producción le acercó un vaso de agua para que se recomponga y contó qué fue lo que lo trajo a participar del programa. Su historia no solo conmovió profundamente al público, sino también al conductor.

“Perdón, es que falleció mi mamá y eso me mató. Me quedé solo en la vida, con mi hermano nomás y bueno, eso me mató. Tuve mucha depresión y me dejé llevar, me quise ir con ella. Si estoy acá es por mi hermano”, relató Eduardo entre lágrimas. “No tengo familia, solo a mi hermano y mi perra Chinita, que es la que me acompaña en la vida. Me quedó una mochila muy grande, porque yo con mi vieja iba para todos lados", agregó.

Y explicó que su sueño era ganar el premio para terminar los arreglos de su casa que le había prometido a su madre. "Me separé hace muchos años, mis hijos viven en Santa Fe, y ahora tengo una mochila encima, y es poder llevar la casa de mi mamá adelante. Ahora, se la quiero terminar para ella, para que esté feliz", sumó. "¿Te descargaste? Lo bien que nos hace llorar, Eduardo. Muchas veces pasamos meses sin poder llorar. Todos tenemos cosas para llorar. Debés tener para llorar un buen rato, Eduardo", concluyó Guido.

Un participante de Los 8 Escalones ganó el premio y pudo pagar el tratamiento para su enfermedad

Recientemente, se presentó al programa un hombre llamado Oscar, que sufre de leucemia y actualmente está desempleado. Como no tenía manera de pagar el tratamiento, se presentó para obtener la posibilidad de obtener el dinero. Afortunadamente, se llevó los 3 millones de pesos. "Con la mitad, devuelvo la plata que gastamos en el tratamiento, y el resto para los pibes, para mis hijos", contó el hombre. "Oscar, que nos contaba que no está trabajando. Su enfermedad se lo impide... miraba el programa cuando estaba internado y ahora está acá ganando 3 millones de pesos. ¡Qué maravilla!", celebró Kaczka.