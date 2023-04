Quedó desocupado, padece una enfermedad y se volvió millonario en Los 8 Escalones: cuánto ganó

Un hombre que está desocupado y que padece una dura enfermedad participó de Los 8 Escalones y ganó una fortuna de dinero. Cuánto dinero se llevó el ganador del programa y el momento emotivo que se vivió en el ciclo conducido por Guido Kaczka.

En el programa de Guido Kaczka se vivió una situación sumamente emotiva. Un participante de Los 8 Escalones que padece una dura enfermedad y que se encuentra desocupado logró ganar una fortuna de dinero y se volvió millonario en el juego de entretenimiento.

Durante la transmisión del pasado lunes 10 de abril, por la pantalla de El Trece, Oscar contó que sufre de leucemia y que actualmente se encuentra sin trabajo: "Realizaba alquiler de vajillas y mesas. No estás trabajando ahora", comentó el conductor, quien relató parte de su historia.

Lo cierto es que, a medida de que fue avanzando el programa, Oscar logró llegar a la instancia final, donde pudo imponerse ante Florencia. Finalmente, el hombre se llevó los 3 millones de pesos y celebró el triunfo de manera emotiva. "Con la mitad, devuelvo la plata que gastamos en el tratamiento, y el resto para los pibes, para mis hijos", sostuvo el participante, completamente conmovido.

Guido Kaczka quedó conmovido con la historia de un participante de Los 8 Escalones.

Tras una lluvia de papelitos, Guido Kaczka se alegró y manifestó: "Oscar, que nos contaba que no está trabajando. Su enfermedad se lo impide... miraba el programa cuando estaba internado y ahora está acá ganando 3 millones de pesos. ¡Qué maravilla!". Luego de los festejos, el hombre accedió a seguir participando para tratar de obtener un premio mayor.

El incómodo momento de Guido Kaczka con una participante de Los 8 Escalones

Guido Kaczka no pudo ocultar la incomodidad en Los 8 Escalones. Durante la transmisión que tuvo lugar el pasado viernes 31 de marzo, en la pantalla de El Trece, el reconocido conductor protagonizó un tenso ida y vuelta con una participante del programa.

"María Sol, de nuevo acá. Hoy menos, menos..., la vez que viniste justo había venido tu ex y ninguno de los dos sabía", expresó Kaczka, consciente de que hace unos días la joven se cruzó con su expareja nada menos que en el programa de entretenimiento.

"Ah, no..., nos encontramos con mi ex en la puerta", relató María Sol, con cierta vergüenza. Con la voz un poco entrecortada, y un tanto nervioso, Guido le indicó: "Hoy no hubo ninguna sorpresa. ¿Quién te acompaña?". "Mi papá", respondió la joven, quien optó por no dar más detalles del tema.

Luego, el presentador dio a entender que tenía intenciones de indagar más sobre su vida privada, aunque reconoció que terminó desistiendo para evitar incomodar a la concursante: "Ay, María Sol, tenés una vida intrigante, me dan ganas de preguntar, pero no corresponde. Sí la del juego... ahí va la pregunta...".