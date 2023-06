El participante de Los 8 Escalones que descolocó a Guido Kaczka por su profesion: "Momia"

El conductor de televisión se mostró sorprendido en el ciclo de entretenimientos de El Trece. Guido Kaczka quedó perplejo ante el relato de su participante.

Guido Kaczka se mostró confundido ante el relato de uno de los participantes de Los 8 Escalones en El Trece. El conductor de televisión le preguntó al concursante a qué se dedicaba y recibió una confusa respuesta.

"Lucio, ¡Qué nervios! ¿Cómo estás?", recibió el actor y productor al concursante que competía en el certamen de preguntas y respuestas que tiene como jurado a figuras de la talla de Carmen Barbieri, Nicole Neumann y Pampita. "Bien, perfecto. La verdad que bien", respondió el joven. Todo iba en orden hasta que Guido le preguntó a Lucio a qué se dedicaba y la conversación se tornó confusa.

Guido: “¿Vos luchás, che?”

Lucio: “Hago lucha libre, sí. Los fines de semana soy luchador profesional”

G: ”¿Lucha libre es que se dan con todo?”

L: “Es el estilo de Titanes en el ring y de otros tantos programas que hubo en este país”

G: "¿O sea que no se dan en serio?”

L: “Sí, es todo real”

G: “O sea, no entiendo. ¿Pero ahí no acordaban, ‘vos sos la momia, vos te caes si yo te pego’?”

L: “Mirá Guido, la verdad es que durante tantos años me hicieron tantas preguntas y yo solo sé responder que un mago nunca revela sus secretos. Así que vamos a quedarnos con eso, la lucha libre es muy real”

G: “¿Sos campeón?"

L: “Soy campeón, hace dos semanas salí campeón de CNL (Campeonato Nacional de Lucha) que es una empresa chilena de lucha libre, una de las más grandes de sudamérica”

G: “¿Y cómo te llaman a vos?”

L: “Yo no soy un personaje, soy una persona que lucha”

