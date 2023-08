Estefi Berardi contó la historia secreta que vivió con Luis Miguel y una bailarina y reveló un secreto a voces: "Es verdad"

La panelista de televisión habló sobre su experiencia con Luis Miguel y contó una fuerte anécdota. Estefi Berardi relató el trato que el músico tendría hacia quienes lo rodean.

Estefanía Berardi contó cómo fue su experiencia con Luis Miguel y relató una fuerte situación que vivió con el cantante a sus compañeras de trabajo. La expanelista de LAM dio a conocer los manejos que el famoso cantante tendría con la gente que se cruza en su vida diaria y develó lo que nadie conocía

Berardi ha contado en varias oportunidades que durante una etapa de su vida trabajó como bailarina de cantantes como Diego Torres. Debido al fervor que causó la visita del mexicano a Argentina, Estefi dio a conocer lo que pasó en su experiencia con el intérprete de Ahora te puedes marchar y Cuando calienta el sol junto con una compañera suya

"Él exige que no lo mires a los ojos. Es verdad, a mí me encerraron en el camarín, yo estaba en Viña del Mar con Diego Torres. Cuando llega Luis Miguel, una de las bailarinas quería sacarse una foto con él y, cuando él llega, vinieron los de seguridad y dijeron que nos encerremos en el camarín", relató la joven en el ciclo Poco Correctos, conducido por "El Chino" Leunis y "El Pollo" Álvarez en El Trece. Y sumó: "A los cocineros los encerraron en la cocina porque nadie podía mirarlo a la cara, esto es real, yo lo viví".

El fuerte enojo de Carmen Barbieri con Estefi Berardi en Mañanísima

Hace algunos días, la madre de Fede Bal se enojó con su panelista porque no asistió a su ciclo pero sí asistiría al estreno de Poco Correctos por la tarde. Al otro día, Berardi acudió a Mañanísima y recibió un fuerte reto por parte de Barbieri:

Carmen: "Mi amor... ¿Qué querés que te diga en la cara? ¿Qué me enojó? Que sos una desagradecida. Que en la vida, de los desagradecidos se sirve Dios”

Estefi: “¡Eso es un montón!"

Carmen: "Porque en la vida hay que ser agradecida, hay que avisarle a la conductora: ´No voy a venir´. Y yo te voy a decir: ´Claro, hacés muy bien. Andá. Sopleteate, así estás más bronceada’"

Estefi: "Es un montón, te estás yendo al pasto"

Carmen: "¿Qué me voy a estar yendo al pasto? Dejá de joder, no me pongas más nerviosa que no puedo decir enana, gorda, ni desagradecida"

Estefi: "¿No se me pudo pasar el avisarte?"

Carmen: "Conmigo, no. ¿Sabés por qué? Si nosotras hablamos en privado, tonta"