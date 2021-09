Erró una respuesta sobre Lionel Messi en Los 8 escalones y se volvió viral

Una mujer que participó en Los 8 escalones del millón, el programa de Guido Kaczka por El Trece, falló una respuesta sobre Lionel Messi y las redes sociales la liquidaron.

Una participante de Los 8 escalones (El Trece) no sabía el segundo nombre de Messi y fue viral.

Una participante de Los 8 escalones (El Trece) no sabía el segundo nombre de Messi y fue viral.

Una mujer que participó en Los 8 escalones del millón (El Trece) durante la emisión del martes 28 de septiembre de 2021 se volvió viral y tendencia en las redes sociales porque falló una respuesta relacionada con Lionel Messi, el crack argentino del fútbol mundial que brilla en la Selección Argentina y en PSG (París Saint-Germain) de Francia. En el programa que conduce Guido Kaczka por la televisión abierta nacional, la concursante Beatriz erró de manera insólita al aire más allá de que incluso tuvo dos opciones para tratar de acertar.

En plena disputa de la competencia en este ciclo de preguntas y respuestas para intentar llevarse el premio mayor, la pregunta de Kaczka fue: “¿Cuál es el segundo nombre de Lionel Messi?”. Entre las dos opciones que le dio estaban Andrés y Alejandro, y ella optó erróneamente por la segunda. Entonces, especialmente en Twitter, fueron lapidarios con la protagonista, quien tampoco podía creer lo que le había ocurrido en la pantalla chica.

Una mujer no supo el segundo nombre de Lionel Messi en Los 8 escalones y se volvió viral

Luego de la equivocación de Beatriz que llamó la atención, en las redes sociales destrozaron a la mujer que, así y todo, luego de llevó el millón de pesos. Algunos de los comentarios contra ella fueron: “Va cada uno al programa ese”, "ya tenía la cámara preparada porque sabía que la iba a errar”, "noooooooo", "es el peor día de mi vida" y "Lionel Alejandro Messi JAJAJAJAJA".

Sin embargo, hubo otros que empatizaron con la psicóloga de Villa Pueyrredón y la defendieron: “Entiendan que hay gente que no ve fútbol", "no tiene por qué saberlo porque no se dedica a eso" y "déjense de joder, los quiero ver a ustedes ahí al aire a ver si saben tanto".

Luego, ella explicó que se sentía muy nerviosa, ya que si ganaba el millón (lo que finalmente ocurrió) tenía planeado hacer un viaje al exterior para conocer a su nieto, por lo que hasta Carmen Barbieri se emocionó al escucharla y le mandó su apoyo.

El momento de la pregunta por el segundo nombre de Messi, con la respuesta equivocada.

Cuál es el nombre completo de Messi

El crack y capitán de la Selección Argentina de fútbol se llama Lionel Andrés Messi Cuccittini, ya que sus padres son Jorge Messi (quien además es su representante) y Celia Cuccittini. En tanto, sus hermanos se llaman Matías, Rodrigo y María Sol. "Leo" Messi se casó con Antonela Roccuzzo en la Rosario natal de ambos el 30 de junio de 2017 y, juntos, tuvieron tres hijos: Thiago (de 8 años) Mateo, (6) y Ciro (3).