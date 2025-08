El tenso momento que se vivió en La Voz Argentina y que desconcertó a todos: "Te quiere robar".

Se vivió un desconcertante momento en La Voz Argentina que dio mucho de qué hablar entre el público. Noche tras noche, suceden diferentes cosas en reality show de talentos conducido por Nico Ochiatto en Telefe, a medida que avanza la competencia y se está cada vez más cerca de definir al ganador. Leandro Romano, un joven tucumano, y Martín Guerrero, de Ecuador, se presentaron el pasado lunes 4 de agosto en 2025 en las batallas. Al final de su performance, Ochiatto notó algo extraño y le avisó a uno de los concursantes: "Te quiere robar".

Soledad Pastorutti, su coach vocal, se vio obligada a tomar una decisión muy difícil y elegir entre uno de los dos jóvenes. "Me pasan dos cosas. Me pasa por un lado está la seguridad de Martín y la perfección al momento de cantar, que es arrolladora, y esta cosa de que te parás en el escenario y llenás todos los espacios. Estuviste impecable”, comenzó diciendo La Sole.

Y sumó: “Y después está Leandro, que me pasó que durante la primera parte de la canción te sentía cantando una canción romántica, y esta canción no es esto... La cantaste por ahí, hasta te quedabas un poquito atrás en el tiempo. Pero... más allá de eso, quiero decirte que me atrae mucho tu voz. La siento como particular, entonces estoy como en una encrucijada. Estoy entre dar una oportunidad a alguien que creo que tiene que seguir creciendo y alguien que la tiene más clara".

El robo en La Voz Argentina que desconcertó a todos

Finalmente, Martín terminó eligiendo a Leandro. Luego, los vocalistas de Miranda! presionaron el botón para realizar un robo y llevarse al joven a su equipo, lo que desconcertó totalmente a Martín. “Un plano corto a Martín ya, no entiende nada”, exclamó Lali Espósito, ante el gesto de confusión total del joven. “Nadie entiende nada, Martín tampoco. Martín, lo que pasa es lo siguiente, Miranda! te quiso robar, pero Luck Ra también te quiere robar. Y la decisión ahora es tuya”, señaló Ochiatto. Finalmente, Martín decidió ir al team Miranda!.