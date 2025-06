Marley estaría enojado por lo que pasó en Telefe.

La Voz Argentina regresó a la pantalla de Telefe esta semana con excelentes marcaciones de rating y, por primera vez, la ausencia de Marley en la conducción. Nicolás Occhiato fue la figura elegida para cumplir ese rol y Marina Calabró reveló las internas que habría habido por esa decisión del canal.

El reality show de canto en esta edición tiene un jurado conformado por Lali Espósito, Luck Ra, Miranda! y la artista que está en el programa desde la primera edición (2012) de manera ininterrumpida, Soledad Pastorutti. La buena onda entre los artistas y el talento de los participantes hicieron que la gente se prenda a la pantalla y así el ciclo logre buenas mediciones de audiencia.

A pesar del éxito, el estreno del show no estuvo ajeno a escándalos: la mencionada periodista de América TV dio a conocer que Marley se habría molestado porque las autoridades eligieron a Occhiato como conductor y no lo llamaron a él. "Marley ahora se hace el superado y dice: ‘¡No importa, yo estoy en otra etapa con mis pequeños retoños!’ ¡No le crean nada! ¡Está odiado! Y además va a Luzu a sobreactuar que no le pesa que Occhiato lo reemplace", sostuvo la menos de las Calabró.

"Marley, es la vida. ¡Somos todos un número! ¡Nos van a terminar rajando a todos! ¡No te preocupes!", concluyó con su usual tono ácido y fuerte Marina Calabró, mirando a cámara en un mensaje direccionado sin escrúpulos hacia Marley.

Qué dijo Nicolás Occhiato de las críticas por su conducción en La Voz Argentina

"Vi todo muy positivo, la verdad que no vi tanta crítica pero uno cuando expone un programa tan popular y tan masivo obvio que para eso está el programa también. Todo el mundo opina", comentó el dueño de Luzu TV. Y continuó: "Primero el programa es una bomba. El formato es espectacular. Está muy divertido, los participantes están muy bien y aparte, bueno, nos acompañó el número que fue impresionante y mucho más de lo que esperábamos. Así que re contentos".

El mal momento de una figura de La Voz Argentina en pleno vivo

Momi Giardina es parte de la conducción del streaming de La Voz Argentina, una manera diferente de ver el ciclo a través de los canales de YouTube de Telefe y Luzu TV. En medio de una transmisión, la humorista se descompuso y se paró para ir al baño, por lo que el momenot se hizo viral y el productor aclaró lo sucedido. "Anoche la llamo y me dice 'si estábamos acá (en Luzu), me voy vuelta y vomito'. Nosotros atrás de cámara teníamos a Darío Turovelzky (el CEO de Viacom Internacional), las tres autoridades más importantes de Telefe", comentó el productor. Y siguió: "Ellos estaban viendo y nadie sabía lo que estaba por hacer Momi, por que salió diciendo 'disculpen, voy un ratito al baño' y agachada. Y cuando yo miro para el costado, se lanza un pato".