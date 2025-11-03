El tenso momento entre Mariana Nannis y Alex Caniggia que incomodó a Marley en vivo: "No".

En el programa de Por el Mundo que se emitió el último domingo, se vivió un tenso momento entre Mariana Nannis y Alex Caniggia que incomodó a Marley. Qué pasó en la pantalla de Telefe.

Marley viajó a China junto a Alex Caniggia y su hermana, Charlotte Caniggia, ambos hijos de Mariana Nannis y el exfutbolista Claudio Caniggia. En ese contexto, se vivió un momento de tensión.

Ocurrió cuando el conductor les mostró un audio en el que Mariana Nannis les pidió a sus hijos que le hicieran "caso a Marley". "Por favor, no me hagan pasar papelones con el tío Marley. Es una vergüenza, ¿cómo se van a pelear con el tío Marley, que los conoce desde que son chiquitos? ¿O no se acuerdan de EuroDisney y de todos los lados que íbamos con el tío Marley?", les dijo.

Entonces, Alex Caniggia sentenció: "No tengo relación con mi madre". "Vi que escuchás su voz y se te pianta un lagrimón", le retrucó Marley, pero Alex Caniggia le aseguró que no lo emocionaba.

La cartera que Mariana Nannis le reclamó a Charlotte Caniggia

En el mismo audio, Mariana Nannis dijo: "Charlotte, me devolvés la cartera ya": Sin embargo, Charlotte Caniggia aseguró que es su cartera y no se la pensaba "devolver". También dijo que no la va "a vender", ya que "es una Birkin" y cuesta "30 mil dólares". "A Charlotte le dije que venda ese bolso de mierda para que se compre un auto", agregó Alex Caniggia.