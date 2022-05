El sorpresivo mensaje de Antonela Roccuzzo a Darío Barassi: "Vergüenza"

Darío Barassi expuso un inesperado cruce de palabras que mantuvo con Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi.

Darío Barassi compartió una situación sumamente curiosa en 100 argentinos dicen. El conductor contó cómo fue el intercambio de mensajes que tuvo con Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, a través de Instagram y causó sorpresa entre los televidentes.

Durante la sección "Dinero rápido" del ciclo televisivo de El Trece, el presentador le hizo una sugerencia a una participante que debía mencionar un deporte argentino con dos sílabas. Como la mujer respondió "tenis" y "hockey", Darío la cruzó: "Este país es conocido en el mundo entero por ser futbolero. ¡Fútbol!". Y luego aportó un dato muy curioso: "Aparte nos mira Messi".

Mirando a la cámara, el presentador sanjuanino se dirigió a la esposa del futbolista de PSG y manifestó: "Antonela, perdoname, hija. Dejá de seguirme (en Instagram) si querés...". Inmediatamente después, trató de poner en contexto a los espectadores con una anécdota de lo que le sucedió: "¿Ya conté acá que Antonela Roccuzzo me mandó un mensaje por Instagram? ¡Ay, el audio con el que le contesté!".

Tras los gritos de los miembros de la producción, Barassi reveló que Anto y Leo siguen sus programas desde Francia: "Ella me mandó una foto en la que se ve su pie y el pie de Lio (Messi) y de fondo estoy yo. Y me dijo 'Nosotros, acá, te bancamos a vos'". Como consecuencia del mensaje, el presentador reconoció que se arrepiente de la forma en la que le respondió: "Y yo iba manejando... no pude pensar".

Darío Barassi filtró en 100 argentinos dicen el mensaje que le envió Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi.

"Le dije 'son una familia modelo, son un ejemplo de familia para el país'". "Ella me contestó 'jajaja, genio'. Y yo le dije 'de verdad te lo digo'", compartió Barassi. A modo de reflexión, y entre risas, concluyó: "Me di vergüenza. Soy cero cholulo, pero bueno...".

La agresión de un experto en moda contra Antonela Roccuzzo

Pese a que Antonela Roccuzzo se caracteriza por mantener un perfil bajo en los medios, algunos críticos de moda como Fabián Medina Flores la criticaron ferozmente. “Cuando están en un evento importante, ahí logran captarlas. Por ejemplo, una vez, Wanda fue vestida toda de negro y estaba impecable", comenzó el experto, en diálogo con Intrusos (América TV).

“Ese día salió ganando Wanda. Entre las dos, claramente, ese partido lo ganó Wanda”, continuó. Y en referencia a la esposa de Messi, señaló que “es una argentina con ropa prestada” y que deberían hacerle un cambio de look urgente.

“Ojalá le corten el pelo y le hagan un montón de cosas. Yo tengo una mirada muy aguda con todos estos personajes porque corren con una gran ventaja, se lo pueden regalar, se lo pueden prestar y, si no les pasa nada en el cuerpo, hasta se lo pueden comprar", argumentó el experto.

Por último, opinó que, a la hora de vestirse, “uno tiene que ser orgánico, sentirlo y vivirlo”. Y en relación al outfit que Roccuzzo llevó para aquella ceremonia, sostuvo que probablemente ella no tuvo poder de decisión. “Claramente, lo de Antonela fue obligado todo. El make up, la ropa, en todo fue obligada”, cerró.