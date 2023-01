El sorpresivo gesto de Mirtha Legrand sobre su futuro con El Trece

Mirtha Legrand tuvo un inesperado gesto con El Trece de cara al comienzo de las negociaciones para su regreso a la televisión.

Marina Calabró reveló el inesperado gesto que tuvo Mirtha Legrand de cara a lo que será el 2023 para la diva en la pantalla de El Trece. "Dejar todo como está", reveló la periodista de Lanata sin filtro (Radio Mitre) que fue la orden que dejó "La Chiqui" para sus colaboradores, pensando en lo que podría ser un nuevo año para una de las máximas figuras de la señal del Grupo Clarín.

El 2022 fue el año que marcó la vuelta de Mirtha Legrand a la televisión argentina después de dos años de ausencia debido a la pandemia, pero su regreso debió esperar más de la cuenta. Es que las negociaciones con El Trece se extendieron varios meses y recién pudo volver a la pantalla chica en septiembre. Pero con eso en mente, "La Chiqui" instruyó a sus colaboradores para que este año no pase lo mismo, según contó Marina Calabró en Lanata sin filtro.

"Arrancaron las negociaciones por la vuelta de Mirtha Legrand. Hablé con el riñón de Mirtha", comenzó anunciando la periodista en su columna. En ese sentido, Calabró aclaró que le contaron que el 26 de enero volverá de sus vacaciones la "gente de finanzas" de StoryLab, momento en el que se pondrán a disposición para "arrancar el ida y vuelta de números", lo que más costó cerrar en el 2022 y por lo que se estiró la vuelta de Mirtha a El Trece.

"Me dijeron que hubo orden al equipo de arte de Mirtha Legrand, de no desarmar escenografía, de dejar todo como está", agregó la periodista de espectáculos respecto al notorio gesto que tuvo la diva, dejando en claro que no quiere que este año vuelvan a prolongarse más de la cuenta las negociaciones. De esta forma, Calabró estimó que la diva empezará con sus mesazas bastante antes de lo que lo hizo en el 2022: "Si te mandan a no desarmar escenografía es porque se está especulando con que arranque en abril o mayo".

Por otra parte, la panelista de Lanata sin filtro recordó que en sus últimas apariciones en los medios, Mirtha aseguró que tanto ella como Juana Viale volverían, por lo que se estima que la diva regresará a los sábados a la noche mientras que su nieta lo hará en los almuerzos de los domingos. "Nacho (Viale) es un hueso duro de roer, la inflación fue del 100%, entonces hay costos que son inevitables y que entiendo que la productora los quiera financiar. También ha sido un gran negocio comercial Mirtha Legrand, para el canal y para la productora", concluyó Marina Calabró sobre la vuelta de Mirtha Legrand a la televisión para el 2023.

Mirtha Legrand dijo lo que nadie esperaba de Juana Viale: "Ella no"

Mirtha Legrand fue consultada por la separación de Juana Viale y Agustín Goldenhorn, y curiosamente brindó una respuesta sorpresiva que delata la poca comunicación que hay entre la familia. "No cuenta nada", sentenció la diva de los almuerzos, mandándola al frente.

Recién llegada a Mar del Plata para la temporada de verano, "La Chiqui" accedió a darle una nota a LAM (América TV) y cuando le preguntaron por la reciente separación de su nieta -actual conductora de Almorzando por Juana en El Trece- arremetió: "No, no sé... ella no cuenta nada".

"Cuándo usted dice que no sabe, no dice que no...", presionó el cronista del magazine de espectáculos, a lo que Mirtha se mostró implacable y respondió, muy afilada: "Ella no cuenta nada. Bueno chicos me tengo que ir, hace cuatro horas y media que salí de mi casa".