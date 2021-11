El romance secreto de Beto Casella con un figura de América TV: "Tuvimos algo"

Beto Casella vivió un romance con una estrella histórica de América TV, aunque hasta ahora no se sabía demasiado al respecto.

En las últimas horas, en Flor de equipo (Telefe) sorprendieron con una confirmación vinculada al ambiente de la farándula en la Argentina porque no se sabía demasiado al respecto, la cual tiene que ver con el romance entre Bautista "Beto" Casella y una de las figuras históricas de América TV. En el programa de televisión abierta que conduce Florencia Peña en el canal de las tres pelotitas aportaron detalles muy importantes acerca de una relación que estaba prácticamente oculta en la pantalla chica nacional.

La encargada de introducir el tema fue la panelista Analía Franchín, quien reveló que ambos protagonistas "se amaron mucho" pero que, por diferentes circunstancias, el vínculo afectivo entre ambos no pudo continuar. Igualmente, la propia protagonista, que fue invitada al estudio de la señal, fue la que repasó lo ocurrido con el carismático presentador de El Nueve.

Beto Casella tuvo un romance con Marcela Tauro

Cuando llevaba pocos minutos como visitante en Flor de equipo, por Telefe, Franchín se animó y disparó: "Yo voy a decir algo que no dijo ella... Con Beto se amaron mucho". Sin embargo, lejos de quedarse callada, la ex Intrusos se refirió a lo sucedido con su colega. "Sí. Lo que pasa es que no sé si a él le gusta mucho que lo diga porque está en pareja ahora...".

"Tuvimos algo con Beto, fue en la época de Gente. Éramos muy jóvenes", reconoció Marcela Tauro ante la mirada atenta de cada uno de los presentes. "Beto se llevaba mejor con mi mamá que conmigo", apuntó de manera irónica, bien filosa y fiel a su estilo sobre aquella relación amorosa que mantuvo con el líder del ciclo nocturno Bendita.

Casi al instante, Franchín insistió, fue por más y hasta pareció desafiar a Marcela para que siguiera explayándose al respecto: "Creo que él quedó enamorado porque siempre habla de vos...". Por su lado, la periodista especializada en espectáculos, de 56 años, acotó simplemente sobre su excompañero, que tiene 61 de edad: "Nos llevábamos bien, fue una linda época".

Beto Casella tuvo un romance con Marcela Tauro y ella misma lo confirmó.

Para terminar con el tema, Tauro se refirió a un lindo momento de su vida, que culminó cuando ella tenía 33 años y él, 38: "Yo me fui al Mundial de Francia (en 1998) y ahí conocí a otro. Las fechas no dan, estábamos flojos de papeles, sabíamos que se iba a terminar en algún momento”.