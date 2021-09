Marcela Tauro y una insólita experiencia paranormal: “Me llevó una nave”

La celebridad dejó a todos atónitos con su revelación. Marcela Tauro confesó su anécdota en Polémica en el Bar.

La periodista Marcela Tauro reveló que vivió una experiencia paranormal cuando trabajaba como redactora en la revista Gente y ofreció lujo de detalles del insólito momento que protagonizó. Además, confesó que el conductor de televisión Beto Casella fue quien la socorrió cuando lo necesitó, lo que le dio aún más veracidad a su relato.

“Yo tuve un episodio. Hace unos años una nave me llevó a Ranelagh cuando salía de Gente, en Azopardo y México. Iba manejando sola a eso de las tres o cuatro de la madrugada, vi una luz y no me acuerdo más nada”, comenzó su descargo la ex panelista de Intrusos, en el ciclo Polémica en el Bar.

“Lo único que me acuerdo es que mi compañero de ese momento, Beto Casella, me fue a buscar. Dicen que el auto estaba ahí pero yo estaba tirada y desnuda, pero esa parte es la que no le creo a Beto”, cerró Marcela Tauro, ante la mirada de asombro de todos sus compañeros de ciclo. Por su parte, Ximena Capristo sumó una anécdota de su vida en la que tuvo una experiencia similar: “Yo también tuve un episodio. En ruta 12, estábamos de gira con el micro de Algunas Mujeres a las que le Cagué la Vida. Salíamos de Rosario del Tala y se hace una luz enorme muy fuerte que vimos todas las chicas”.

La conexión de Marcela Tauro con su padre

El progenitor de Marcela Tauro falleció pero la periodista recientemente reveló que ha logrado entablar conversaciones con él a través de una medium. “Mi papá murió hace muchos años, pero hace un año hice una nota con un médium que me dijo: ‘Atrás tuyo hay un señor que se llama Luis. Te bañaba de chiquita”, comenzó su relato la panelista de América TV.

“Yo perdí un bebé después de mi hijo, Juan Cruz, y me dijo que lo tenía él. Me dio paz porque quiere decir que después de nosotros hay otra vida y que nos volvemos a conectar”, continuó la celebridad, en alusión a la relación que tiene con su padre, a pesar de su ausencia, y luego concluyó con una reflexión acerca del momento de la muerte: “Yo sé que cuando nos morimos te vienen a recibir tus familiares. Eso lo sé. Yo ya lo sabía, porque mi papá antes de morir, vio a mis abuelos que lo venían a buscar”.