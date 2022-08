El repudiable comentario de More Rial contra una empleada: "Negrita de cuarta"

Morena Rial fue acusada de no pagarle a varias empleadas domésticas y explotó con repudiables dichos.

Morena Rial quedó en el centro de la polémica luego de que se conocieran sus repudiables dichos ante las denuncias que recibió por parte de distintas trabajadoras domésticas que la acusaron de no pagar sus honorarios. "Una negrita de cuarta", le escribió la hija de Jorge Rial a Andrea Taboada cuando la periodista quiso saber su opinión respecto a las acusaciones en su contra.

El jueves pasado en LAM compartieron un audio de una mujer que acusaba a Morena Rial de no pagarle por sus servicios de limpieza. "Queremos que por favor se le deje un aviso para que nos pague. Nos hace ir por solo una semana, te pide una cuenta para transferir y a la hora de pagarte no está", se escucha decir a esta persona, quien también aseguró que hay más empleadas domésticas que trabajaron en la casa de Morena y no les pagó. En ese sentido, la mujer explicó que cuando quieren ir a cobrarle lo adeudado, la hija de Jorge Rial no les autoriza el ingreso al country en el que vive.

Lejos de quedarse callada, Morena rompió el silencio con un mensaje que le envió a Andrea Taboada, quien compartió lo dicho en LAM. La cantante comenzó asegurando que no tenía idea de las acusaciones, ya que desde hace ocho meses tiene una empleada fija trabajando en su casa. "No me preocupa lo que digan", agregó la hija de Jorge Rial. Pero eso no fue todo, ya que a continuación dejó una declaración más que repudiable.

"¿Quién me bardea? Jajaja. Una negrita de cuarta que sabrá dios quien es y después quieren que salga a hablar yo", agregó Morena en el mensaje que le escribió a Andrea Taboada. Cabe recordar que la cantante ya se había defendido en sus redes sociales, donde aseguró que iba a iniciar acciones legales contra cualquier persona que quisiera calumniarla. En ese sentido, Morena disparó: "¡Las ridiculeces que se están hablando sobre mi persona son absolutamente falsas!".

El doloroso momento de More Rial: perdió su embarazo

La hija de Jorge Rial fue ingresada de urgencias a un hospital de Córdoba el pasado domingo 3 de julio de 2022 y perdió a su bebé en su cuarto mes de embarazo. "No se por donde empezar. Lamentablemente hace unos días vengo pasando los peores días de mi vida. La pérdida de un embarazo es complicado de afrontar, de sobrellevar y poder asumir, más que nada cuando pensás que todo iba bien y de golpe todo se derrumba", contó Morena en un doloroso posteo en sus redes sociales.